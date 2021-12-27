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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Kışın Ortasında
Kışın Ortasında

Kışın Ortasında

9 Bölüm | 33:23

Kar yağarken herhangi bir sokakta yürümek bazen yalnız hissettirebilir. Kışın ortasında tek başına kaldığını düşünebilirsin. Hüznüne ve yalnızlığına eşlik edecek şarkıları bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Soyle

Ahmet Kaya 04:08
02

Sarılsam Üşür müsünüz?

Vedat Sakman 04:23
03

İncecikten Bir Kar Yağar

Cengiz Özkan 05:42
04

Kar Yağar Üstüme

Neşet Ertaş 03:26
05

Dağlarda Kar Olsaydım

Müslüm Gürses 00:00
06

Kar Tanesi

Zerrin Özer 04:37
07

Hava Nasıl Oralarda

Edip Akbayram 04:36
08

Dağlarda Kar Sesi Var

Kazım Koyuncu 02:42
09

Yelesi Karlı Dağlar

Kayahan 03:49

...

KAPAT
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