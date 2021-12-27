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Dört Mevsim Müzik
Sert Rüzgarlar
Sert Rüzgarlar
9 Bölüm | 38:29
Kışın esen sert rüzgarlar yüzüne vururken yaşadığını hissedersin. Soğuk havalarda gerçekten seni canlı hissettirecek şarkıları bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Kara Sevda
Barış Manço
03:46
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02
Kardelen
Teoman
03:35
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03
Sevgi Üşümez
Haluk Levent
04:33
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04
Kış Geliyor
Mor Ve Ötesi
04:23
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05
Ankara
Vega
05:22
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06
Yatağın Soğuk Tarafı
Kolpa
04:08
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07
Soguk Odalar Ft. Gulden Mutlu
Emre Aydın
03:38
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08
Deli Kızım Uyan
Şebnem Ferah
04:25
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09
Leyla
Barış Akarsu
04:39
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