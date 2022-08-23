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Yabancı | Kış Müzikleri

Yabancı | Kış Müzikleri

Kış Müzikleri

10 Bölüm | 39:00
Kış günlerinde dinleyebileceğin yabancı müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan kış günlerine uygun yabancı müzikler dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Snowman

Sia 02:41
02

Perfect

Ed Sheeran 04:39
03

Royals

Lorde 03:20
04

All of Me

John Legend 05:07
05

Rolling In The Deep

Adele 03:49
06

Human

Rag'n'Bone Man 03:17
07

I Follow Rivers

Lykke Li 04:07
08

Cold Cold Cold

Cage the Elephant 03:33
09

Shape Of My Heart

Sting 04:40
10

Lady D'arbanville

Cat Stevens 03:47
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