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Yabancı | Kış Müzikleri
Yabancı | Kış Müzikleri
Kış Müzikleri
10 Bölüm | 39:00
Kış günlerinde dinleyebileceğin yabancı müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. İstediğin her vakitte buradan kış günlerine uygun yabancı müzikler dinleyebilirsin...
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01
Snowman
Sia
02:41
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02
Perfect
Ed Sheeran
04:39
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03
Royals
Lorde
03:20
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04
All of Me
John Legend
05:07
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05
Rolling In The Deep
Adele
03:49
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06
Human
Rag'n'Bone Man
03:17
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07
I Follow Rivers
Lykke Li
04:07
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08
Cold Cold Cold
Cage the Elephant
03:33
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09
Shape Of My Heart
Sting
04:40
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10
Lady D'arbanville
Cat Stevens
03:47
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