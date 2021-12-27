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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yeni Yıl
Yeni Yıl

Yeni Yıl

12 Bölüm | 40:58

Yeni yılla birlikte yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsin. Kendini keşfederken sana eşlik edecek yeni yıl şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

A wish on Christmas night

Jose Mari Chan 03:32
02

White Christmas

Frank Sinatra 03:35
03

Jingle Bells

Alan Jackson 02:50
04

Mistletoe

Justin Bieber 03:03
05

"Do You Hear What I Hear?"

Andy Williams 02:54
06

When a Child Is Born

Johnny Mathis 02:54
07

Mary's Boy Child

Boney M. 04:18
08

It's Beginning To Look A Lot Like Christmas

Michael Bublé 03:27
09

Perfect

Ed Sheeran 04:39
10

Snowman

Sia 02:41

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