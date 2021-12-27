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Dört Mevsim Müzik
Yeni Yıl
Yeni Yıl
12 Bölüm | 40:58
Yeni yılla birlikte yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsin. Kendini keşfederken sana eşlik edecek yeni yıl şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
A wish on Christmas night
Jose Mari Chan
03:32
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02
White Christmas
Frank Sinatra
03:35
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03
Jingle Bells
Alan Jackson
02:50
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04
Mistletoe
Justin Bieber
03:03
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05
"Do You Hear What I Hear?"
Andy Williams
02:54
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06
When a Child Is Born
Johnny Mathis
02:54
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07
Mary's Boy Child
Boney M.
04:18
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08
It's Beginning To Look A Lot Like Christmas
Michael Bublé
03:27
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09
Perfect
Ed Sheeran
04:39
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10
Snowman
Sia
02:41
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