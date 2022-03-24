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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Sonbahar Müzikleri Güz Havası | Sonbahar Müzikleri
Güz Havası | Sonbahar Müzikleri

Güz Havası | Sonbahar Müzikleri

Sonbahar Müzikleri

10 Bölüm | 37:18
Güz havasını hissederken dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik... Sonbahar mevsimini güzelleştirecek nostalji şarkılarını istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seninle Bir Dakika

Semiha Yankı 03:05
02

Nereye

Ayla Dikmen 03:47
03

Olmaz Olmaz Deme

Nil Burak 03:39
04

Bak Yeşil Yeşil

Emel Sayın 04:10
05

Dert Ortağım

Semiramis Pekkan 03:37
06

Büklüm Büklüm

Tülay Özer 05:17
07

Öyle Sarhoş Olsam ki

Tanju Okan 03:35
08

Palavra Palavra

Ajda Pekkan 04:07
09

Aşkın Kanunu

Neşe Karaböcek 03:40
10

Aşk Eski Bir Yalan

Kamuran Akkor 02:21
... KAPAT
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