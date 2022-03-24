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Sonbahar Müzikleri
Güz Havası | Sonbahar Müzikleri
Güz Havası | Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Müzikleri
10 Bölüm | 37:18
Güz havasını hissederken dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik... Sonbahar mevsimini güzelleştirecek nostalji şarkılarını istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Seninle Bir Dakika
Semiha Yankı
03:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hikmet Münir Ebcioğlu
Besteci:
Kemal Ebcioğlu
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02
Nereye
Ayla Dikmen
03:47
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Stellos Kazantzidis
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03
Olmaz Olmaz Deme
Nil Burak
03:39
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
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04
Bak Yeşil Yeşil
Emel Sayın
04:10
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
Besteci:
Mehmet Erbulan
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05
Dert Ortağım
Semiramis Pekkan
03:37
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
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06
Büklüm Büklüm
Tülay Özer
05:17
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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07
Öyle Sarhoş Olsam ki
Tanju Okan
03:35
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Güzin Gürman
Besteci:
Bülent Şençalar
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08
Palavra Palavra
Ajda Pekkan
04:07
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09
Aşkın Kanunu
Neşe Karaböcek
03:40
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10
Aşk Eski Bir Yalan
Kamuran Akkor
02:21
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