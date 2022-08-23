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Güz Hisleri | Sonbahar Müzikleri
Güz Hisleri | Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Müzikleri
10 Bölüm | 44:07
Güz hislerine eşlik edecek yabancı müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Mevsimin hissini sana yaşatacak yabancı müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Thank You
Dido
03:13
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02
Umbrella
Rihanna
04:14
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03
Good For You
Selena Gomez
03:14
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04
Layla
Eric Clapton
04:29
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05
My All
Mariah Carey
03:54
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06
Doin Time
Lana Del Rey
03:22
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07
Mirrors
Justin Timberlake
04:35
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08
I Need Your Love
Calvin Harris
03:46
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09
Warm Autumn
Kerem Görsev
08:33
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10
Someone Like You
Adele
04:47
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