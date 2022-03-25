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Rüzgarın Dansı | Sonbahar Müzikleri
Rüzgarın Dansı | Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Müzikleri
10 Bölüm | 42:26
Rüzgarlı bir sonbahar gününde dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Sonbahar mevsimindeyken istediğin her vakitte buradan slow şarkılar dinleyebilirsin...
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01
Rüzgar
Leman Sam
04:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlhan Şeşen
Besteci:
İlhan Şeşen
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02
Her Gün Sonbahar
Melike Demirağ
05:11
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03
Canımın Yaprakları
Nilüfer
04:23
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kayahan
Besteci:
Kayahan
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04
Hasret Rüzgarları
Berkay
04:27
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05
Sonbahar Rüzgarları
Emre Altuğ
03:33
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Yıldırım Gürses & Mustafa Sevilen
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06
Rüzgar
Kalben
03:13
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Kalben
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07
Sonbahar Rüzgarı
Lara
04:09
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ahmet Özden
Besteci:
Ahmet Özden
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08
Günlerden Sonbahar
Buray
03:13
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09
Ömrümün Sonbaharında
Barış Manço
04:37
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
Barış Manço
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10
Sonbahar
Halil Sezai
04:50
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