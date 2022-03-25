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Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Sabahı | Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Sabahı | Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Müzikleri
14 Bölüm | 57:46
Sonbahar sabahlarında dinleyebileceğin sakin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Sonbaharda kapalı havalı sabahlara uyandığında buradan pop müzik dinleyebilirsin...
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01
Sonbahar
Cem Adrian
05:37
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cem Adrian
Besteci:
Cem Adrian
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02
Sonbahar
Levent Yüksel
03:40
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Levent Yüksel
Besteci:
Bülent Ortaçgil
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03
Sonbahar
Sezen Aksu
03:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysel Gürel
Besteci:
Onno Tunç
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04
Yaprak Dökümü
Toygar Işıklı
02:48
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05
Bulutlara Esir Olduk
Oğuzhan Koç
04:47
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06
Güller Yanıyor
Bengü
04:51
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07
Yağmur
Ziynet Sali
03:10
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08
Yaprağın Kaderi
Yaşar
03:57
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Söz yazarı:
Yaşar Günaçgün-Alper Arundar
Besteci:
Yaşar Günaçgün-Alper Arundar
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09
Geçse de Yıllar
Funda Arar
03:16
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10
Rüzgar Ektim Fırtına Biçeceğim
Fettah Can
04:03
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