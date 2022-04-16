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Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Şarkıları | Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Şarkıları | Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Müzikleri
11 Bölüm | 40:31
Sonbahar mevsiminde dinleyebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Rüzgar ve yaprak hışırtısı eşliğinde istediğin her vakitte buradan karışık sonbahar şarkıları dinleyebilirsin...
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01
Yanıbaşımdan
Duman
04:43
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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02
Istanbul'da Sonbahar
Nil Karaibrahimgil
03:18
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Söz yazarı:
Teoman
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03
Gözlerin Bulutlu Ft Nükhet Duru
Sena Şener
04:11
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Besteci:
Mehmet Attila Özdemiroğlu
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04
Rüzgar
Göksel
03:43
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05
Eylül'de Gel
Alpay
03:14
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06
Sonbahar Geldi
Grup Müzik Yolcuları
03:32
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Söz yazarı:
F.Hoca
Besteci:
Emin Sabitoğlu
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07
Sonbahar
Kargo
03:11
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Söz yazarı:
Selim - Koray
Besteci:
Selim - Koray - Serkan
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08
Yine Aylardan Kasım
Koray Avcı
04:05
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09
Yaprak Misali
İlhan Şeşen
04:12
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
İlhan Şeşen
Besteci:
İlhan Şeşen
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10
Yağmur
Nilüfer
03:05
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Ülkü Aker
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