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Sonbahar Müzikleri
Sonbaharda Aşk | Sonbahar Müzikleri
Sonbaharda Aşk | Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Müzikleri
12 Bölüm | 47:34
Sonbaharda aşkı hissedeceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Memsime uygun romantik müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Ben Fena Aşığım
Göksel
03:53
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02
Her Şey Sensin
Yalın
04:32
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03
Benimle Kayboldun
Kaan Boşnak
03:11
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04
Aşkın İçinde Aşk Var
Cem Belevi
03:54
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05
Aşk Dediğin
Oğuzhan Koç
04:02
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Oğuzhan Koç
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06
Rüzgar Gülü
Teoman
03:31
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
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07
Küçük Sevgilim
Mor Ve Ötesi
04:13
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Söz yazarı:
Mor Ve Ötesi
Besteci:
Mor Ve Ötesi
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08
Hoş Geldin
Koray Avcı
04:48
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09
En Kıymetlim
Kenan Doğulu
03:29
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Söz yazarı:
Kenan Doğulu
Besteci:
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10
Ver Bana Düşlerimi
Murat Kekilli
04:02
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