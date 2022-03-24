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Sonbahar Müzikleri
Sonbaharın Ritmi | Sonbahar Müzikleri
Sonbaharın Ritmi | Sonbahar Müzikleri
Sonbahar Müzikleri
12 Bölüm | 56:10
Sonbaharın ritmini hissedebileceğin müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Yağmura ve dökülen yapraklara uyum sağlayan rock şarkıları istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
İstanbul'da Sonbahar
Teoman
04:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
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02
Her Gün Sonbahar
Zakkum
04:20
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03
Yağmur Yüreklim
Seksendört
04:43
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04
Pencere
Ogün Sanlısoy
04:18
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05
Böyle Akşamlar
Model
04:19
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06
Durma Yağmur Durma
Gripin
05:01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Birol Namoğlu
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07
Eylül Akşamı
Aşk Tesadüfleri Sever
Mehmet Günsür
05:40
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08
Göçmen
Demir Demirkan
04:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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09
Hayat Bu İşte
Manga
05:07
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10
Seherin Hüznü
Ayna
04:51
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