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Akustik Müzik | Yaza Merhaba
Akustik Müzik | Yaza Merhaba
Yaz Müzikleri
7 Bölüm | 25:39
Keyifli bir gün geçirmek istiyorsan akustik müzik sana eşlik edebilir. İşte özenle seçtiğimiz akustik müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Akustik Gitar
Enstrümantal
02:11
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02
Güneşe Doğru
Enstrümantal
02:19
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03
Saydım/ Akustik
Ogün Sanlısoy
04:07
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04
Bir Sevgi İstiyorum (Akustik)
Burcu Güneş
04:28
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05
Hercai (Akustik)
Çelik
04:05
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06
Susma (Akustık)
Gökhan Türkmen
04:50
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07
İçime Sinmiyor (akustik)
Sezen Aksu
03:39
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1
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1x
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