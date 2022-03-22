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Yaz Müzikleri
Alternatif
Alternatif
Yaz Müzikleri
10 Bölüm | 34:19
Plajda dinleyebileceğin alternatif müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsimindeyken istediğin her vakitte buradan alternatif türündeki şarkıları dinleyebilirsin...
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01
Bunca Zaman Sonra Nasılsın
İkiye On Kala
03:54
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02
Bana Gel Deme
İkiye On Kala
02:28
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03
Uyu Artık
Bağzıları
04:46
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04
Felek
Adamlar
04:04
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05
Mavi Ekran
Adamlar
03:33
Sözleriyle Dinle
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06
Memur
Emircan İğrek
02:44
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07
Senden Uzakta
Nil İpek
03:02
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08
Bebeğim
Kaan Boşnak
03:12
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09
Cevriye
Yeni Türkü
03:27
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10
Fırtına
Yeni Türkü
03:09
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