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Arabesk Fantezi | Yaza Merhaba
Arabesk Fantezi | Yaza Merhaba
Yaz Müzikleri
9 Bölüm | 39:07
Arabesk - fantezi müzik severleri de unutmadık, senin için de bir çalma listesi hazırladık. İşte özenle seçtiğimiz arabesk - fantezi müziklerin yer aldığı çalma listesi...
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01
Teklif Ediyorum
Hakan Altun
03:12
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02
Canana Doyulurmu
Cengiz Kurtoğlu
03:31
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03
Çantada Keklik
Sibel Can
04:04
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04
Sen Allahın Bir Lütfusun
Ebru Gündeş
04:27
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05
Yürü Anca Gidersin
Yıldız Tilbe
04:04
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06
Mavi Mavi
İbrahim Tatlıses
08:31
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07
Aşk Ateşi
Nuri Sesigüzel
03:40
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08
Seni Buldum Ya
Neşe Karaböcek
04:03
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09
Tamam aşkım
İbrahim Tatlıses
03:35
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