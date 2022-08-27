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Dalgaların Gücü | Plaj Müzikleri

Dalgaların Gücü | Plaj Müzikleri

Yaz Müzikleri

10 Bölüm | 37:04
Dalgaları izlerken dinleyebileceğin sana güçlü hissettirecek şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsiminde istediğin her vakitte buradan plaj müzikleri dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

We Could Be The Same

Manga 02:59
02

Dağları Deldim

Özlem Tekin 03:01
03

Günaydın Sevgilim

Şebnem Ferah 03:17
04

Mavi

Teoman 03:45
05

Oops I Did It Again

Britney Spears 03:31
06

Smooth Criminal

Michael Jackson 04:18
07

Don't Stop The Music

Rihanna 03:53
08

We Are The Champions

Queen 03:05
09

Californication

Red Hot Chili Peppers 05:21
10

I'm Into You

Jennifer Lopez 03:54
... KAPAT
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