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Dalgaların Gücü | Plaj Müzikleri
Dalgaların Gücü | Plaj Müzikleri
Yaz Müzikleri
10 Bölüm | 37:04
Dalgaları izlerken dinleyebileceğin sana güçlü hissettirecek şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsiminde istediğin her vakitte buradan plaj müzikleri dinleyebilirsin...
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01
We Could Be The Same
Manga
02:59
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02
Dağları Deldim
Özlem Tekin
03:01
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03
Günaydın Sevgilim
Şebnem Ferah
03:17
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04
Mavi
Teoman
03:45
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05
Oops I Did It Again
Britney Spears
03:31
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06
Smooth Criminal
Michael Jackson
04:18
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07
Don't Stop The Music
Rihanna
03:53
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08
We Are The Champions
Queen
03:05
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09
Californication
Red Hot Chili Peppers
05:21
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10
I'm Into You
Jennifer Lopez
03:54
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