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Yaz Müzikleri
Deniz, Kum, Güneş | Yaz Müzikleri
Deniz, Kum, Güneş | Yaz Müzikleri
Yaz Müzikleri
15 Bölüm | 56:18
Deniz kenarında sıcak kumların arasında güneşlenirken dinleyebileceğin şarkılar bu çalma listesinde... Yaz mevsimine uygun pop şarkıları istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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01
Önsöz
Gülşen
03:15
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02
Güzelliğine Ft. Emina
Edis
03:19
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03
Yana Yana
Yaşar İpek
05:02
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04
Ya Da Boşver
İdo Tatlıses
02:52
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05
Doktor
Kenan Doğulu
03:34
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06
Gezegen
Bengü
05:02
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Serdar Ortaç
Besteci:
Serdar Ortaç
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07
İnsaf
Özgün
03:17
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08
Su Gibisin
Emre Altuğ
03:28
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Koray Can-Micheal Kuyucu
Besteci:
Sotis Volanis
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09
Bir Yanlış Kaç Doğru
Mustafa Ceceli
03:52
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10
Lay Lay Lay
Bora Duran
03:19
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