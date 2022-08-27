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Dünden Bugüne En İyi Yaz Şarkıları
Dünden Bugüne En İyi Yaz Şarkıları
Yaz Müzikleri
11 Bölüm | 40:13
Dünden bugüne gelen en iyi yaz şarkılarını senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsiminde istediğin her vakitte buradan en iyi yaz şarkılarını dinleyebilirsin...
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01
Can't Stop The Feeling!
Justin Timberlake
03:57
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02
Don't Start Now
Dua Lipa
03:02
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03
Aşkın Ateşi
Hande Yener
03:52
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04
Öp
Tarkan
03:47
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05
Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz?
Mirkelam
04:05
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06
Yaz Günü
Hadise
03:37
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07
Yaz
Sezen Aksu
03:59
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08
Kumsalda
Sertab Erener
03:46
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09
Bodrum
Hande Yener
03:45
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10
Yaz Gülü
Yalın
03:10
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