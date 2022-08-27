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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri İçinde Deniz Geçen Şarkılar
İçinde Deniz Geçen Şarkılar

İçinde Deniz Geçen Şarkılar

Yaz Müzikleri

10 Bölüm | 38:42
İçinde deniz geçen şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsimindeyken istediğin her vakitte buradan deniz ile ilgili şarkıları dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Denize Bıraksam

Göksel 03:34
02

İhtimaller Denizi

Yüksek Sadakat 04:40
03

Açık Deniz

Sıla 03:42
04

Denizde Akşam

Nev 03:06
05

Deniz Yıldızı

Sezen Aksu 04:37
06

Akdeniz Akşamları

Haluk Levent 04:41
07

Deniz Üstü Köpürür

Cem Karaca 04:11
08

Kumsalda

Sertab Erener 03:46
09

Denize Doğru

Bülent Ortaçgil 03:19
10

Deniz Ve Mehtap

Özdemir Erdoğan 03:06
... KAPAT
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