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İçinde Deniz Geçen Şarkılar
İçinde Deniz Geçen Şarkılar
Yaz Müzikleri
10 Bölüm | 38:42
İçinde deniz geçen şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsimindeyken istediğin her vakitte buradan deniz ile ilgili şarkıları dinleyebilirsin...
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01
Denize Bıraksam
Göksel
03:34
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02
İhtimaller Denizi
Yüksek Sadakat
04:40
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03
Açık Deniz
Sıla
03:42
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04
Denizde Akşam
Nev
03:06
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05
Deniz Yıldızı
Sezen Aksu
04:37
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06
Akdeniz Akşamları
Haluk Levent
04:41
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07
Deniz Üstü Köpürür
Cem Karaca
04:11
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08
Kumsalda
Sertab Erener
03:46
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09
Denize Doğru
Bülent Ortaçgil
03:19
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10
Deniz Ve Mehtap
Özdemir Erdoğan
03:06
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