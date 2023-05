New Age | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri 7 Bölüm | 33:23

İncecik kum taneleri üzerinde güneşlenirken müzik dinlemek istersen new age müzik türünü tercih edebilirsin. New age müzik; deniz, kum ve güneşin verdiği keyfi ikiye katlayacaktır. İşte senin için özenle seçtiğimiz new age müziklerin yer aldığı çalma listesi...