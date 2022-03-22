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Pop | Plaj Müzikleri
Pop | Plaj Müzikleri
Yaz Müzikleri
15 Bölüm | 53:04
Plajda dinleyebileceğin tatlı tınılı pop müzikleri bu çalma listesinde senin için derledik. Plajda eğlenirken istediğin her vakitte buradan plaj müziklerini dinleyebilirsin...
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01
Üfle De Söneyim
Sezen Aksu
03:13
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02
Yaz Gülü
Yalın
03:10
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03
Kumsalda
Sertab Erener
03:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fikret Kızılok
Besteci:
Fikret Kızılok
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04
Bilirkişi
Güliz Ayla
03:00
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05
Bip Bip
Simge
03:46
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06
Şekerim
İzel
04:31
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Altan Çetin
Besteci:
Altan Çetin
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07
Sahiller
Rafet El Roman
03:26
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Rafet El Roman
Besteci:
Rafet El Roman
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08
Seveni Suçlama
Rafet El Roman
03:18
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09
Çak Bi Beşlik
Yusuf Güney
03:24
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10
Le Le Le
Sezen Aksu
03:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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