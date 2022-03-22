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Rock | Plaj Müzikleri
Rock | Plaj Müzikleri
Yaz Müzikleri
10 Bölüm | 37:50
Plajdayken dinleyebileceğin rock müzikleri bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsimindeyken istediğin her vakitte buradan rock müzikler dinleyebilirsin...
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01
Hayatı Yaşa
Duman
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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02
Bana Bir Şarkı Söyle
Gece
03:32
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03
Artık
Umut Kaya
02:57
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04
Buzdan Şato
Model
03:37
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05
180
Majeste
03:27
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06
Sürpriz
Emre Aydın
03:41
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Teoman
Besteci:
Teoman
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07
Özgürlük
Mor Ve Ötesi
03:11
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08
Hebenneka
Zakkum
03:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cem Şenyücel
Besteci:
Yusuf Demirkol
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09
Güneşimden Kaç
Bulutsuzluk Özlemi
06:25
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10
Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile
Manga
03:27
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