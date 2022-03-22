×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Dört Mevsim Müzik
Yaz Müzikleri
Sahil Boyunca | Yaz Müzikleri
Sahil Boyunca | Yaz Müzikleri
Yaz Müzikleri
10 Bölüm | 38:31
Sahilde yürürken dinleyebileceğin sakin müzikler bu çalma listesinde... Yaz mevsiminde sahil boyunca yürürken romantik şarkıları buradan dinleyebilirsin...
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
İyi Ki Hayatımdasın
Mustafa Ceceli
03:55
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
02
Kendimi Sende Buldum
İkiye On Kala
02:39
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
03
Ezbere Biliyorum Seni
Eda Baba
03:22
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
04
Gölgen Yeter
Melek Mosso
04:15
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
05
Gel Beni Kurtar
Gece
03:13
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Can Baydar
Besteci:
Can Baydar
Şikayet Et
06
Her Şey Senin İçin
Deniz Seki
05:31
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
07
Seni Buldum Ya
Kaan Boşnak
03:52
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
08
Gül ki Sevgilim
Oguzhan Koc
02:45
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
09
Prens & Prenses
Simge
04:36
Sözleriyle Dinle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
10
Yaz Zamanı
Mine Çayıroğlu
04:23
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git