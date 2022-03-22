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Tatilde | Yaz Müzikleri
Tatilde | Yaz Müzikleri
Yaz Müzikleri
14 Bölüm | 51:24
Tatildeyken dinleyebileceğin eğlenceli müzikler bu çalma listesinde... Yaz mevsiminde keyifli bir tatil geçirmek istediğinde hareketli şarkıları buradan dinleyebilirsin.
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01
Bodrum
Hande Yener
03:45
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02
Benim Ol
Edis
03:33
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03
Dan Dan
Gülşen
03:15
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04
Hile
Serdar Ortaç
04:34
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Nural KARADAĞ
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05
Lolita
Berkay
04:03
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Şarkının Kimliği
Besteci:
Nural KARADAĞ
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06
Tatile Çıktım
Esra Özmen
04:18
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Burçin Birben
Besteci:
Burçin Birben
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07
Giderli Şarkılar
Demet Akalın
04:39
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08
Deli Bile
Hande Yener
03:49
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09
Ben Senin Her Şeyinim
Kenan Doğulu
04:04
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10
Boza Boza
Soner Sarıkabadayı
03:17
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