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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri Türkçe Pop | Yaza Merhaba
Türkçe Pop | Yaza Merhaba

Türkçe Pop | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri

11 Bölüm | 40:56
Yaz mevsiminde size eşlik edebileceğini düşündüğümüz şarkıları bu çalma listesi altında topladık. İşte o şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Türkan

Demet Akalın 04:38
02

Adını Bilen Yazsın

Murat Boz 03:45
03

Denize Bıraksam

Göksel 03:34
04

Kıvırır

Özgün 03:26
05

Güzelliğine Ft. Emina

Edis 03:19
06

Deli Divane

Buray 03:56
07

Kumsalda

Sertab Erener 03:46
08

Bir Bahar Akşamı

Yalın 03:58
09

Haykıracak Nefesim

Ajda Pekkan 03:17
10

Ara Sıcak

Ajda Pekkan 03:41
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