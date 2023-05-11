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Yaz Müzikleri
Türkçe Pop | Yaza Merhaba
Türkçe Pop | Yaza Merhaba
Yaz Müzikleri
11 Bölüm | 40:56
Yaz mevsiminde size eşlik edebileceğini düşündüğümüz şarkıları bu çalma listesi altında topladık. İşte o şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
Türkan
Demet Akalın
04:38
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02
Adını Bilen Yazsın
Murat Boz
03:45
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03
Denize Bıraksam
Göksel
03:34
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04
Kıvırır
Özgün
03:26
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05
Güzelliğine Ft. Emina
Edis
03:19
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06
Deli Divane
Buray
03:56
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07
Kumsalda
Sertab Erener
03:46
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08
Bir Bahar Akşamı
Yalın
03:58
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09
Haykıracak Nefesim
Ajda Pekkan
03:17
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10
Ara Sıcak
Ajda Pekkan
03:41
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