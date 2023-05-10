Türkçe Rock | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri 7 Bölüm | 29:32 7 Bölüm | 29:32

Hafif esintili yaz akşamlarında deniz kenarında tatlı bir yürüyüş yaparken bu şarkılar sana eşlik edebilir. İşte o şarkıların yer aldığı çalma listesi...