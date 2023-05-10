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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri Türkçe Rock | Yaza Merhaba
Türkçe Rock | Yaza Merhaba

Türkçe Rock | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri

7 Bölüm | 29:32
Hafif esintili yaz akşamlarında deniz kenarında tatlı bir yürüyüş yaparken bu şarkılar sana eşlik edebilir. İşte o şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Saydım

Ogün Sanlısoy 04:07
02

Ah Bu Ben

MFÖ 04:05
03

Aşk Bir Mevsim

Pinhani 05:28
04

Hele Bi Gel

Pinhani 03:51
05

Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

Yüksek Sadakat 04:29
06

O Yaz

Teoman 03:22
07

Güneye Giderken

Mor Ve Ötesi 04:10
... KAPAT
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