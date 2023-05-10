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Yaz Müzikleri
Türkçe Slow | Yaza Merhaba
Türkçe Slow | Yaza Merhaba
Yaz Müzikleri
7 Bölüm | 27:09
Yaz aylarının vazgeçilmez slow şarkılarını senin için derledik. İşte birbirinden güzel şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Şarkı Sözleri
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01
O Yaz
Zerrin Özer
04:23
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02
Deniz Ve Mehtap
Özdemir Erdoğan
03:06
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03
Denize Doğru
Mustafa Sandal
04:07
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04
Denize Bıraksam
Göksel
03:34
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05
Yıldızların Altında
Kargo
02:57
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06
Deniz Gözlüm
Soner Arıca
04:29
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07
Medcezir
Levent Yüksel
04:33
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