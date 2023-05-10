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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri Türkçe Slow | Yaza Merhaba
Türkçe Slow | Yaza Merhaba

Türkçe Slow | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri

7 Bölüm | 27:09
Yaz aylarının vazgeçilmez slow şarkılarını senin için derledik. İşte birbirinden güzel şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

O Yaz

Zerrin Özer 04:23
02

Deniz Ve Mehtap

Özdemir Erdoğan 03:06
03

Denize Doğru

Mustafa Sandal 04:07
04

Denize Bıraksam

Göksel 03:34
05

Yıldızların Altında

Kargo 02:57
06

Deniz Gözlüm

Soner Arıca 04:29
07

Medcezir

Levent Yüksel 04:33
... KAPAT
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