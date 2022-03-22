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Yabancı Pop | Plaj Müzikleri

Yabancı Pop | Plaj Müzikleri

Yaz Müzikleri

12 Bölüm | 42:26
Plajda dinleyebileceğin yabancı pop müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsimindeyken istediğin her vakitte yabancı pop şarkıları buradan dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ain't Your Mama

Jennifer Lopez 03:38
02

Style

Taylor Swift 03:47
03

Caliente

Inna 03:23
04

We're Good

Dua Lipa 02:46
05

Bamboo

Shakira 03:35
06

Whenever Whenever

Shakira 03:16
07

Let Me Love You (dj Snake)

Justin Bieber 03:26
08

Where Are Ü Now

Justin Bieber 03:27
09

Diva

Beyonce 03:47
10

If You Seek Amy

Britney Spears 03:33
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