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Yabancı Pop | Plaj Müzikleri
Yabancı Pop | Plaj Müzikleri
Yaz Müzikleri
12 Bölüm | 42:26
Plajda dinleyebileceğin yabancı pop müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsimindeyken istediğin her vakitte yabancı pop şarkıları buradan dinleyebilirsin...
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01
Ain't Your Mama
Jennifer Lopez
03:38
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02
Style
Taylor Swift
03:47
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03
Caliente
Inna
03:23
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04
We're Good
Dua Lipa
02:46
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05
Bamboo
Shakira
03:35
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06
Whenever Whenever
Shakira
03:16
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07
Let Me Love You (dj Snake)
Justin Bieber
03:26
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08
Where Are Ü Now
Justin Bieber
03:27
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09
Diva
Beyonce
03:47
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10
If You Seek Amy
Britney Spears
03:33
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