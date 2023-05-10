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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri Yabancı Pop | Yaza Merhaba
Yabancı Pop | Yaza Merhaba

Yabancı Pop | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri

10 Bölüm | 35:27
Yaz aylarıyla bütünleşmiş efsane şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte o meşhur şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yaz Gülü

Yalın 03:10
02

Kalbim Tatilde

Ziynet Sali 02:45
03

Yaz

Sezen Aksu 03:59
04

Yaz Günü

Hadise 03:37
05

İnsaf

Özgün 03:17
06

Ara Sıcak

Ajda Pekkan 03:41
07

Yakar Geçerim

Ajda Pekkan 04:24
08

Her Mevsim Yazım

Zeynep Bastık 03:13
09

Tatlıyla Balla

Yalın 03:25
10

Deli Divane

Buray 03:56
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