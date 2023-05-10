Yabancı Rock | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri 8 Bölüm | 33:07 8 Bölüm | 33:07

Yazın enerjisini iliklerine kadar hissetmek istiyorsan bu çalma listesi tam da sana göre! İşte o muhteşem rock şarkıların yer aldığı çalma listesi...