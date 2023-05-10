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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri Yabancı Rock | Yaza Merhaba
Yabancı Rock | Yaza Merhaba

Yabancı Rock | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri

8 Bölüm | 33:07
Yazın enerjisini iliklerine kadar hissetmek istiyorsan bu çalma listesi tam da sana göre! İşte o muhteşem rock şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dumb

Nirvana 02:32
02

You Give Love A Bad Name

Bon Jovi 03:45
03

I Love Rock 'n' Roll

Joan Jett 02:55
04

One More Night

Maroon 5 03:43
05

Losing My Religion

R.E.M. 04:30
06

Hotel California

Eagles 06:29
07

Californication

Red Hot Chili Peppers 05:21
08

Black Summer

Red Hot Chili Peppers 03:52
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