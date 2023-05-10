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Yabancı Rock | Yaza Merhaba
Yabancı Rock | Yaza Merhaba
Yaz Müzikleri
8 Bölüm | 33:07
Yazın enerjisini iliklerine kadar hissetmek istiyorsan bu çalma listesi tam da sana göre! İşte o muhteşem rock şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Dumb
Nirvana
02:32
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02
You Give Love A Bad Name
Bon Jovi
03:45
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03
I Love Rock 'n' Roll
Joan Jett
02:55
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04
One More Night
Maroon 5
03:43
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05
Losing My Religion
R.E.M.
04:30
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06
Hotel California
Eagles
06:29
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07
Californication
Red Hot Chili Peppers
05:21
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08
Black Summer
Red Hot Chili Peppers
03:52
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