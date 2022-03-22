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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri Yabancı Rock
Yabancı Rock

Yabancı Rock

Yaz Müzikleri

10 Bölüm | 39:53
Plajdayken dinleyebileceğin yabancı rock müzikleri senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsimindeyken istediğin her vakitte buradan yabancı rock şarkılar dinleyebilirsin...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Losing My Religion

R.e.m 04:31
02

Smells Like Teen Spirit

Nirvana 04:38
03

You Give Love A Bad Name

Bon Jovi 03:45
04

Personal Jesus

Depeche Mode 03:46
05

We Will Rock You

Queen 02:02
06

Start Me Up

The Rolling Stones 03:28
07

Crash! Boom! Bang!

Roxette 05:02
08

Counting Stars

OneRepublic 04:43
09

Cold Cold Cold

Cage the Elephant 03:33
10

Do I Wanna Know

Arctic Monkeys 04:25
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