Yabancı Slow | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri 7 Bölüm | 29:01 7 Bölüm | 29:01

80'ler, 90'lar ve 2000'lerden aldığımız şarkılarla yaz için harika bir slow çalma listesi hazırladık. İşte o muhteşem şarkıların yer aldığı çalma listesi...