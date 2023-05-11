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Yaz Müzikleri
Yabancı Slow | Yaza Merhaba
Yabancı Slow | Yaza Merhaba
Yaz Müzikleri
7 Bölüm | 29:01
80'ler, 90'lar ve 2000'lerden aldığımız şarkılarla yaz için harika bir slow çalma listesi hazırladık. İşte o muhteşem şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Wonderful Tonight
Eric Clapton
03:37
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02
Good For You
Selena Gomez
03:14
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03
La Isla Bonita
Madonna
04:05
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04
Could I Have Kiss Forever
Enrique Iglesias
03:55
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05
Summertime Sadness
Lana Del Rey
04:22
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06
Layla
Eric Clapton
04:29
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07
Everybody Hurts
R.E.M.
05:19
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