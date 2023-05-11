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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri Yabancı Slow | Yaza Merhaba
Yabancı Slow | Yaza Merhaba

Yabancı Slow | Yaza Merhaba

Yaz Müzikleri

7 Bölüm | 29:01
80'ler, 90'lar ve 2000'lerden aldığımız şarkılarla yaz için harika bir slow çalma listesi hazırladık. İşte o muhteşem şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wonderful Tonight

Eric Clapton 03:37
02

Good For You

Selena Gomez 03:14
03

La Isla Bonita

Madonna 04:05
04

Could I Have Kiss Forever

Enrique Iglesias 03:55
05

Summertime Sadness

Lana Del Rey 04:22
06

Layla

Eric Clapton 04:29
07

Everybody Hurts

R.E.M. 05:19
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