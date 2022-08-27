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Yaz Akşamları | Plaj Müzikleri
Yaz Akşamları | Plaj Müzikleri
Yaz Müzikleri
10 Bölüm | 38:41
Yaz akşamlarında huzurlu hissetmeni sağlayacak şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsiminde istediğin her vakitte buradan plaj müziklerini dinleyebilirsin...
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01
Layla
Eric Clapton
04:29
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02
Here Comes The Sun
Nina Simone
03:35
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03
Wonderful Tonight
Eric Clapton
03:37
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04
Gidersen
Jehan Barbur
03:11
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05
Yaz Sevdası
Önder Focan
04:40
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06
How High The Moon?
Ella Fitzgerald
03:15
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07
When You're Smiling
Louis Armstrong
04:06
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08
Hiç Canım Yanmaz
Bülent Ortaçgil
04:05
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09
A Sad Melody
Elif Çağlar
04:52
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10
Summertime
Charlie Parker
02:51
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