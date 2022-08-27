×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri Yaz Akşamları | Plaj Müzikleri
Yaz Akşamları | Plaj Müzikleri

Yaz Akşamları | Plaj Müzikleri

Yaz Müzikleri

10 Bölüm | 38:41
Yaz akşamlarında huzurlu hissetmeni sağlayacak şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsiminde istediğin her vakitte buradan plaj müziklerini dinleyebilirsin...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Layla

Eric Clapton 04:29
02

Here Comes The Sun

Nina Simone 03:35
03

Wonderful Tonight

Eric Clapton 03:37
04

Gidersen

Jehan Barbur 03:11
05

Yaz Sevdası

Önder Focan 04:40
06

How High The Moon?

Ella Fitzgerald 03:15
07

When You're Smiling

Louis Armstrong 04:06
08

Hiç Canım Yanmaz

Bülent Ortaçgil 04:05
09

A Sad Melody

Elif Çağlar 04:52
10

Summertime

Charlie Parker 02:51
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Deniz, Kum, Güneş | Yaz Müzikleri
Yaz Ritmi | Yaz Müzikleri
Tatilde | Yaz Müzikleri
Sahil Boyunca | Yaz Müzikleri
Güneş Işığı | Yaz Müzikleri
Yaz geceleri | Yaz Müzikleri
Pop | Plaj Müzikleri
Yabancı Pop | Plaj Müzikleri
Rock | Plaj Müzikleri
Yabancı Rock | Plaj Müzikleri
Alternatif | Plaj Müzikleri
Kumsalda Yürüyüş | Plaj Müzikleri
Dalgaların Gücü | Plaj Müzikleri
İçinde Deniz Geçen Şarkılar
Dünden Bugüne En İyi Yaz Şarkıları
Yaz Enerjisi | Plaj Müzikleri

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı