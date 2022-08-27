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Yaz Enerjisi | Plaj Müzikleri
Yaz Enerjisi | Plaj Müzikleri
Yaz Müzikleri
10 Bölüm | 37:27
Yazın enerjisini dışarı yansıtabileceğin şarkıları senin için bu çalma listesinde derledik. Yaz mevsiminde istediğin her vakitte buradan yaz müzikleri dinleyebilirsin...
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01
Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda
Yalın
03:26
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02
Dondurma
Atiye
03:54
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03
Yakar Geçerim
Ajda Pekkan
04:24
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04
Dudak
Edis
03:43
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05
Gıybet
Serdar Ortaç
03:15
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06
Çak Bir Selam
Ayşe Hatun Önal
03:24
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07
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Mahsun Kırmızıgül
03:43
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08
Kaçın Kurası
Sezen Aksu
03:46
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09
Deli Divane
Buray
03:56
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10
Güzeller İçinden
Kenan Doğulu
03:56
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