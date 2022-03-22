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7/24 Dinle Dört Mevsim Müzik Yaz Müzikleri Yaz geceleri | Yaz Müzikleri
Yaz geceleri | Yaz Müzikleri

Yaz geceleri | Yaz Müzikleri

Yaz Müzikleri

11 Bölüm | 46:11
Yaz gecelerinde dinleyebileceğin hoş müzikler bu çalma listesinde... Mevsim yaz olunca geceleri hafif bir rüzgar eşliğinde buradan slow şarkılar dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Medcezir

Levent Yüksel 04:33
02

Dilek Taşı

Eda Baba 04:30
03

Kor

Emircan İğrek 03:03
04

El Adamı

Ceylan Ertem 04:21
05

Sessiz Gemi(1974)

Hümeyra 03:29
06

Yıldızların Altında

Kargo 02:57
07

İncir Ft Enbe Orkestrası

İlyas Yalçıntaş 04:58
08

Baş Başa

Fikret Kızılok 05:14
09

Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti

Cem Adrian 05:04
10

Aşkla Aynı Değil

Oğuzhan Koç 03:52
... KAPAT
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