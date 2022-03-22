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Yaz Müzikleri
Yaz geceleri | Yaz Müzikleri
Yaz geceleri | Yaz Müzikleri
Yaz Müzikleri
11 Bölüm | 46:11
Yaz gecelerinde dinleyebileceğin hoş müzikler bu çalma listesinde... Mevsim yaz olunca geceleri hafif bir rüzgar eşliğinde buradan slow şarkılar dinleyebilirsin.
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01
Medcezir
Levent Yüksel
04:33
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02
Dilek Taşı
Eda Baba
04:30
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03
Kor
Emircan İğrek
03:03
Sözleriyle Dinle
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04
El Adamı
Ceylan Ertem
04:21
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05
Sessiz Gemi(1974)
Hümeyra
03:29
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06
Yıldızların Altında
Kargo
02:57
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ömer Bedrettin Uşaklıgil
Besteci:
Kaptanızade Ali Rıza Bey
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07
İncir Ft Enbe Orkestrası
İlyas Yalçıntaş
04:58
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08
Baş Başa
Fikret Kızılok
05:14
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09
Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti
Cem Adrian
05:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cem Adrian
Besteci:
Cem Adrian
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10
Aşkla Aynı Değil
Oğuzhan Koç
03:52
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0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
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