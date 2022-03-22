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Yaz Müzikleri
Yaz Ritmi | Yaz Müzikleri
Yaz Ritmi | Yaz Müzikleri
Yaz Müzikleri
13 Bölüm | 46:23
Yazın eğlenceli ritmine uygun müzikler senin için bu çalma listesinde... Yaz mevsiminde keyfini yerine getirecek rock müzikleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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01
Hayatı Yaşa
Duman
03:55
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kaan Tangöze
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02
Yaz Yaz Yaz
Mor Ve Ötesi
03:30
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03
Bir Yaz Günü
Özlem Tekin
03:09
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Rıza Erekli
Besteci:
Rıza Erekli
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04
Dağılmak İstiyorum
Model
03:28
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05
Amanın Aman
MFÖ
03:37
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
M.Alanson
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06
Maximum
Kolpa
02:42
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07
Fazla Aşkı Olan Var mı
Manga
03:38
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08
Hayat Bana Güzel
Gripin
03:31
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09
Tik Tak (Iko Iko)
Gökçe
02:48
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10
Oh Olsun
Gökçe
03:20
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