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7/24 Dinle Dr. Hüseyin Kayapınar

Dr. Hüseyin Kayapınar

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Dr. Hüseyin Kayapınar ile "Günlük Hayatta İslam"

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01

Günlük Hayatta İslam - 16.04.2021 Konu: Oruç

02

Günlük Hayatta İslam - 09.04.2021 Konu: Oruç

03

Günlük Hayatta İslam - 02.04.2021 Konu: Ramazan ve Oruç

04

Günlük Hayatta İslam - 12.03.2021 Konu: Bid'at ve Hurafe

05

Günlük Hayatta İslam - 19.03.2021 Konu:Hurafe

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Günlük Hayatta İslam

Günlük Hayatta İslam

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