I know it’s hot – Hava çok sıcak biliyorum I know we’ve got – Biliyorum var Something that money can’t buy – Paranın satın alamayacağı bir şey Fighting in fits – Nöbetler içinde mücadele Biting your lip – Dudağını ısırmak Loving ’til late in the night – Geceleri seven ’til geç ** Tell me I’m too crazy – Bana çok deli olduğumu söyle You can’t tame me, can’t tame me – Beni evcilleştiremezsin, beni evcilleştiremezsin Tell me I have changed – Bana değiştiğimi söyle But I’m the same me, old same me – Ama ben aynı benim, eski aynı benim Inside – İçinde (Hey!) – (Hey!) ** If you don’t like the way I talk – Eğer konuşma şeklimden hoşlanmıyorsan Then why am I on your mind? – O zaman neden aklındayım? If you don’t like the way I rock – Eğer rock tarzımı sevmiyorsan Then finish your glass of wine – O zaman bir kadeh şarabını bitir We fight and we argue, you’ll still love me blind – Kavga ediyoruz ve tartışıyoruz, beni hala kör seveceksin If we don’t fuck this whole thing up – Eğer her şeyi mahvetmezsek Guaranteed, I can blow your mind – Garantili, aklını uçurabilirim Mwah! – Mwah! ** And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign – Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil Guaranteed, I can blow your mind, mwah – Garantili, aklını uçurabilirim, mwah And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign – Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil Guaranteed, I can blow your mind, mwah – Garantili, aklını uçurabilirim, mwah (Mwah, mwah, mwah, mwah) – (Mwah, mwah, mwah, mwah) ** Yeah, I’m so bad – Evet, çok kötüyüm Best that you’ve had – Sahip olduğun en iyi şey I guess you’re diggin’ the show – Sanırım şovu kazıyorsun. Open the door – Kapıyı aç You want some more – İstersen biraz daha When you wanna leave, let me know – Gitmek istediğinde haber ver. ** Tell me I’m too crazy – Bana çok deli olduğumu söyle You can’t tame me, can’t tame me – Beni evcilleştiremezsin, beni evcilleştiremezsin Tell me I have changed – Bana değiştiğimi söyle But I’m the same me, old same me – Ama ben aynı benim, eski aynı benim Inside – İçinde (Hey!) – (Hey!) ** If you don’t like the way I talk – Eğer konuşma şeklimden hoşlanmıyorsan Then why am I on your mind? – O zaman neden aklındayım? If you don’t like the way I rock – Eğer rock tarzımı sevmiyorsan ** Then finish your glass of wine? – O zaman bir kadeh şarabını bitirir misin? We fight and we argue, you’ll still love me blind – Kavga ediyoruz ve tartışıyoruz, beni hala kör seveceksin If we don’t fuck this whole thing up – Eğer her şeyi mahvetmezsek Guaranteed, I can blow your mind – Garantili, aklını uçurabilirim Mwah! – Mwah! ** And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign – Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil Guaranteed, I can blow your mind, mwah – Garantili, aklını uçurabilirim, mwah And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign – Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil Guaranteed, I can blow your mind, mwah – Garantili, aklını uçurabilirim, mwah ** (And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign) – (Ve bu gece yaşıyorum, bir dolar işareti değil) (Guaranteed, I can blow your mind, mwah) – (Garantili, aklını uçurabilirim, mwah) (And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign) – (Ve bu gece yaşıyorum, bir dolar işareti değil) (Guaranteed, I can blow your mind, mwah) – (Garantili, aklını uçurabilirim, mwah) ** Tell me I’m too crazy – Bana çok deli olduğumu söyle You can’t tame me, can’t tame me – Beni evcilleştiremezsin, beni evcilleştiremezsin Tell me I have changed – Bana değiştiğimi söyle But I’m the same me, old same me – Ama ben aynı benim, eski aynı benim Inside – İçinde (Hey!) – (Hey!) Mwah! – Mwah! ** If you don’t like the way I talk – Eğer konuşma şeklimden hoşlanmıyorsan Then why am I on your mind? – O zaman neden aklındayım? If you don’t like the way I rock – Eğer rock tarzımı sevmiyorsan Then finish your glass of wine – O zaman bir kadeh şarabını bitir We fight and we argue, you’ll still love me blind – Kavga ediyoruz ve tartışıyoruz, beni hala kör seveceksin If we don’t fuck this whole thing up – Eğer her şeyi mahvetmezsek Guaranteed, I can blow your mind – Garantili, aklını uçurabilirim Mwah! – Mwah! ** And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign – Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil Guaranteed, I can blow your mind, mwah – Garantili, aklını uçurabilirim, mwah And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign – Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil Guaranteed, I can blow your mind, mwah – Garantili, aklını uçurabilirim, mwah