I know it’s hot
– Hava çok sıcak biliyorum
I know we’ve got
– Biliyorum var
Something that money can’t buy
– Paranın satın alamayacağı bir şey
Fighting in fits
– Nöbetler içinde mücadele
Biting your lip
– Dudağını ısırmak
Loving ’til late in the night
– Geceleri seven ’til geç
**
Tell me I’m too crazy
– Bana çok deli olduğumu söyle
You can’t tame me, can’t tame me
– Beni evcilleştiremezsin, beni evcilleştiremezsin
Tell me I have changed
– Bana değiştiğimi söyle
But I’m the same me, old same me
– Ama ben aynı benim, eski aynı benim
Inside
– İçinde
(Hey!)
– (Hey!)
**
If you don’t like the way I talk
– Eğer konuşma şeklimden hoşlanmıyorsan
Then why am I on your mind?
– O zaman neden aklındayım?
If you don’t like the way I rock
– Eğer rock tarzımı sevmiyorsan
Then finish your glass of wine
– O zaman bir kadeh şarabını bitir
We fight and we argue, you’ll still love me blind
– Kavga ediyoruz ve tartışıyoruz, beni hala kör seveceksin
If we don’t fuck this whole thing up
– Eğer her şeyi mahvetmezsek
Guaranteed, I can blow your mind
– Garantili, aklını uçurabilirim
Mwah!
– Mwah!
**
And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
– Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
– Garantili, aklını uçurabilirim, mwah
And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
– Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
– Garantili, aklını uçurabilirim, mwah
(Mwah, mwah, mwah, mwah)
– (Mwah, mwah, mwah, mwah)
**
Yeah, I’m so bad
– Evet, çok kötüyüm
Best that you’ve had
– Sahip olduğun en iyi şey
I guess you’re diggin’ the show
– Sanırım şovu kazıyorsun.
Open the door
– Kapıyı aç
You want some more
– İstersen biraz daha
When you wanna leave, let me know
– Gitmek istediğinde haber ver.
**
Tell me I’m too crazy
– Bana çok deli olduğumu söyle
You can’t tame me, can’t tame me
– Beni evcilleştiremezsin, beni evcilleştiremezsin
Tell me I have changed
– Bana değiştiğimi söyle
But I’m the same me, old same me
– Ama ben aynı benim, eski aynı benim
Inside
– İçinde
(Hey!)
– (Hey!)
**
If you don’t like the way I talk
– Eğer konuşma şeklimden hoşlanmıyorsan
Then why am I on your mind?
– O zaman neden aklındayım?
If you don’t like the way I rock
– Eğer rock tarzımı sevmiyorsan
**
Then finish your glass of wine?
– O zaman bir kadeh şarabını bitirir misin?
We fight and we argue, you’ll still love me blind
– Kavga ediyoruz ve tartışıyoruz, beni hala kör seveceksin
If we don’t fuck this whole thing up
– Eğer her şeyi mahvetmezsek
Guaranteed, I can blow your mind
– Garantili, aklını uçurabilirim
Mwah!
– Mwah!
**
And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
– Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
– Garantili, aklını uçurabilirim, mwah
And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
– Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
– Garantili, aklını uçurabilirim, mwah
**
(And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign)
– (Ve bu gece yaşıyorum, bir dolar işareti değil)
(Guaranteed, I can blow your mind, mwah)
– (Garantili, aklını uçurabilirim, mwah)
(And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign)
– (Ve bu gece yaşıyorum, bir dolar işareti değil)
(Guaranteed, I can blow your mind, mwah)
– (Garantili, aklını uçurabilirim, mwah)
**
Tell me I’m too crazy
– Bana çok deli olduğumu söyle
You can’t tame me, can’t tame me
– Beni evcilleştiremezsin, beni evcilleştiremezsin
Tell me I have changed
– Bana değiştiğimi söyle
But I’m the same me, old same me
– Ama ben aynı benim, eski aynı benim
Inside
– İçinde
(Hey!)
– (Hey!)
Mwah!
– Mwah!
**
If you don’t like the way I talk
– Eğer konuşma şeklimden hoşlanmıyorsan
Then why am I on your mind?
– O zaman neden aklındayım?
If you don’t like the way I rock
– Eğer rock tarzımı sevmiyorsan
Then finish your glass of wine
– O zaman bir kadeh şarabını bitir
We fight and we argue, you’ll still love me blind
– Kavga ediyoruz ve tartışıyoruz, beni hala kör seveceksin
If we don’t fuck this whole thing up
– Eğer her şeyi mahvetmezsek
Guaranteed, I can blow your mind
– Garantili, aklını uçurabilirim
Mwah!
– Mwah!
**
And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
– Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
– Garantili, aklını uçurabilirim, mwah
And tonight I’m alive, ain’t a dollar sign
– Ve bu gece hayattayım, bu bir dolar işareti değil
Guaranteed, I can blow your mind, mwah
– Garantili, aklını uçurabilirim, mwah