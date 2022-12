I’ve always been the one to say the first goodbye -İlk elveda diyen hep ben oldum Had to love and lose a hundred million time -Yüz milyon defa sevmek ve kaybetmek zorunda kaldım Had to get it wrong to know just what I like -Ne sevdiğimi bilmem yanlıştı Now I’m falling -Şimdi düşüyorum ** You say my name like I have never heard before -Daha önce hiç duymadığım gibi ismimi söylüyorsun I’m indecisive, but, this time, I know for sure -Kararsızım, ama bu sefer kesin biliyorum I hope I’m not the only one that feels it all -Umarım hepsini hisseden tek ben değilim Are you falling? -Düşüyor musun? ** Centre of attention -Dikkat Merkezi You know you can get whatever you want from me -Benden ne istersen alabilirsin biliyorsun Whenever you want it, baby -Ne zaman istersen bebeğim It’s you in my reflection -Benim düşüncemde sensin I’m afraid of all the things it could do to me -Bana yapabileceği her şeyden korkuyorum If I would’ve known it, baby -Eğer bilseydim, bebeğim ** I would’ve stayed at home -Evde kalırdım ‘Cause I was doing better alone -Çünkü yalnız daha iyisini yapıyordum But when you said, “Hello” -Fakat “Merhaba” dediğinde I knew that was the end of it all -Her şeyin sonu olduğunu biliyordum I should’ve stayed at home -Evde kalmalıydım ‘Cause now there ain’t no letting you go -Çünkü şimdi gitmene izin yok Am I falling in love with the one that could break my heart? -Kalbimi kırabilecek olana aşık mıyım? Oh no, I was doing better alone -Oh hayır, yalnız daha iyisini yapıyordum But when you said, “Hello” -Fakat “Merhaba” dediğinde I knew that was the end of it all -Her şeyin sonu olduğunu biliyordum I should’ve stayed at home -Evde kalmalıydım ‘Cause now there ain’t no letting you go -Çünkü şimdi gitmene izin yok Am I falling in love with the one that could break my heart? -Kalbimi kırabilecek olana aşık mıyım? I wonder, when you go, if I stay on your mind -Acaba, sen gittiğinde, aklında kalırsam Two can play that game, but you win me every time -İki kişi bu oyunu oynayabilir ama beni her zaman kazanırsın ** Everyone before you was a waste of time -Senden önceki herkes zaman kaybıydı Yeah, you got me -Evet, beni yakaladın Centre of attention -Dikkat Merkezi You know you can get whatever you want from me -Benden ne istersen alabilirsin biliyorsun ** Whenever you want it, baby -Ne zaman istersen bebeğim It’s you in my reflection -Benim düşüncemde sensin I’m afraid of all the things it could do to me -Bana yapabileceği her şeyden korkuyorum ** If I would’ve known it, baby -Eğer bilseydim, bebeğim I would’ve stayed at home -Evde kalırdım ‘Cause I was doing better alone -Çünkü yalnız daha iyisini yapıyordum But when you said, “Hello” -Fakat “Merhaba” dediğinde I knew that was the end of it all -Her şeyin sonu olduğunu biliyordum I should’ve stayed at home -Evde kalmalıydım ‘Cause now there ain’t no letting you go -Çünkü şimdi gitmene izin yok Am I falling in love with the one that could break my heart? -Kalbimi kırabilecek olana aşık mıyım? Oh no, I was doing better alone -Oh hayır, yalnız daha iyisini yapıyordum But when you said, “Hello” -Fakat “Merhaba” dediğinde I knew that was the end of it all -Her şeyin sonu olduğunu biliyordum I should’ve stayed at home -Evde kalmalıydım ‘Cause now there ain’t no letting you go -Çünkü şimdi gitmene izin yok Am I falling in love with the one that could break my heart? -Kalbimi kırabilecek olana aşık mıyım? Ooh, break my heart -Oh, kalbimi kır Ooh, break my heart -Oh, kalbimi kır Ooh -Aman Am I falling in love with the one that could break my heart? -Kalbimi kırabilecek olana aşık mıyım? ** I would’ve stayed at home -Evde kalırdım ‘Cause I was doing better alone -Çünkü yalnız daha iyisini yapıyordum But when you said, “Hello” -Fakat “Merhaba” dediğinde I knew that was the end of it all -Her şeyin sonu olduğunu biliyordum I should’ve stayed at home (I would’ve stayed at home ’cause I) -Evde kalmalıydım (evde kalırım) ** ‘Cause now there ain’t no letting you go -Çünkü şimdi gitmene izin yok Am I falling in love with the one that could break my heart? -Kalbimi kırabilecek olana aşık mıyım? Oh no (Oh no), I was doing better alone -Oh hayır, yalnız daha iyisini yapıyordum But when you said, “Hello” -Fakat “Merhaba” dediğinde I knew that was the end of it all -Her şeyin sonu olduğunu biliyordum I should’ve stayed at home -Evde kalmalıydım ‘Cause now there ain’t no letting you go -Çünkü şimdi gitmene izin yok Am I falling in love with the one that could break my heart? -Kalbimi kırabilecek olana aşık mıyım?