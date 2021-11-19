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Dua Lipa

Dua Lipa

En Çok Dinlenen Dua Lipa Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

No Lie Feat Sean Paul

Dua Lipa 03:48
02

New Rules

Dua Lipa 03:44
03

Be The One

Dua Lipa 03:24
04

Fever

Dua Lipa 02:37
05

We're Good

Dua Lipa 02:46

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