Before you came around, I was doing just fine – Geldi kapayana kadar gayet iyiydim Usually, usually, usually, I don’t pay no mind – Genellikle, genellikle, genellikle, umursamıyorum And when it came down, I was looking in your eyes – Ve aşağı indiğinde, gözlerine bakıyordum. Suddenly, suddenly, suddenly I can feel it inside – Aniden, aniden, aniden içimde hissedebiliyorum ** I’ve got a fever, so can you check? – Ateşim var, kontrol EDEBİLİR MİSİN? Hand on my forehead, kiss my neck – Alnıma el koy, boynumu öp And when you touch me, baby, I turn red – Ve bana dokunduğunda, bebeğim, kırmızıya dönüyorum I’ve got a fever, so can you check? – Ateşim var, kontrol EDEBİLİR MİSİN? ** Peut-être qu’avec du temps, ça partira – Peut-étre qu’avec du temps, ça partira Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m’y vois pas – Et pourtant, et pourtant, et pourtant, je ne m’y vois pas Comme un médicament, moi, je suis rien sans toi – Comme un médicament, moi, je suis rien sans toi Et je sais que, je sais que jе perds du temps dans tes bras – Et je sais que, je sais que je perds du temps dans tes bras ** I’vе got a fever, so can you check? – Ateşim var, kontrol EDEBİLİR MİSİN? Hand on my forehead, kiss my neck – Alnıma el koy, boynumu öp And when you touch me, baby, I turn red – Ve bana dokunduğunda, bebeğim, kırmızıya dönüyorum I’ve got a fever, so can you check? – Ateşim var, kontrol EDEBİLİR MİSİN? ** Car dans mes yeux, ça se voit – Car dans mes yeux, ça se voit La fièvre dans mes yeux, oui, ça se voit – La fièvre dans mes yeux, oui, ça se voit Mon cœur se serre, j’ai du feu dans la voix – Mon cœur se serre, j’ai du feu dans la voix Le plus souvent, c’est quand je pense à toi – Le plus souvent, c’est quand je pense à toi ** I’ve got a fever, can you check? – Ateşim var, kontrol edebilir misin? Hand on my forehead, kiss my neck – Alnıma el koy, boynumu öp And when you touch me, baby, I turn red (I turn red) – Ve bana dokunduğunda, bebeğim, kırmızıya dönüyorum (kırmızıya dönüyorum) I’ve got a fever, so can you check? – Ateşim var, kontrol EDEBİLİR MİSİN? ** Tell me what you wanna do right now – Şimdi ne yapmak istediğini söyle. Tell me what you wanna do right now – Bana şu anda ne yapmak istediğini söyle Tell me what you wanna do right now – Şimdi ne yapmak istediğini söyle. ‘Cause I don’t really wanna cool it down – Çünkü gerçekten soğutmak istemiyorum ** Tell me what you wanna do right now – Şimdi ne yapmak istediğini söyle. Tell me what you wanna do right now – Bana şu anda ne yapmak istediğini söyle Tell me what you wanna do right now – Şimdi ne yapmak istediğini söyle. ‘Cause I don’t really wanna cool it down – Çünkü gerçekten serinlemek istemiyorum. ** Car dans mes yeux, ça se voit – Araba dans mes yeux, ça se voit La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit – La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit Mon cœur se serre, j’ai du feu dans la voix – Mon cœur se serre, j’ai du feu dans la voix Le plus souvent, c’est quand je pense à toi – Le plus souvent ,c’est quand je pense à toi