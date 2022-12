If you wanna run away with me, I know a galaxy – Eğer benimle kaçmak istersen, ben bir galaksi biliyorum And I can take you for a ride – Ve seni oraya götürebilirim I had a premonition that we fell into a rhythm; – Bir ritme kapılacağımıza dair önsezim vardı Where the music don’t stop for life – Hayat için müziğin durmadığı yerde Glitter in the sky, glitter in my eyes – Gökyüzünde ışıltı, gözlerimde ışıltı Shining just the way I like – Sadece parlıyor gibiyim If you’re feeling like you need a little bit of company – Eğer biraz birliğe ihtiyacın varmış gibi hissediyorsan You met me at the perfect time – Sen benimle mükemmel zamanda tanıştın You want me, I want you, baby – Sen beni istersin, ben seni isterim bebeğim My sugar-boo, I’m levitating – Benim şekerim, havaya kaldırıyorum The Milky Way, we’re renegading – Sütlü Yol, biz dönüyoruz Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah – Evet, evet, evet, evet ** I got you, moonlight, you’re my starlight – Seni aldım, ay ışığım, sen benim yıldız ışığımsın I need you all night, come on, dance with me – Tüm gece sana ihtiyacım var, gel, benimle dans et I’m levitating – Ben havaya uçuyorum You, moonlight, you’re my starlight – Sen, ay ışığım, yıldız ışığımsın I need you all night, come on, dance with me – Tüm gece sana ihtiyacım var, gel, benimle dans et I’m levitating – Ben havaya uçuyorum I believe that you’re for me, I feel it in our energy – Benim için geldiğine inanıyorum, enerjimizi içimde hissediyorum I see us written in the stars – Yıldızlarda yazdığını görüyorum