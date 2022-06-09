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7/24 Dinle
Dua Lipa
Levitating
Levitating
Sosyal Medya Müzikleri
11 Bölüm | 37:40
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01
Levitating
Dua Lipa
03:23
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02
New Rules
Dua Lipa
03:34
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03
Levitating Feat. Madonna And Missy Elliott
Dua Lipa
04:08
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04
Break My Heart
Dua Lipa
03:42
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05
Don't Start Now
Dua Lipa
03:02
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06
No Lie Feat Sean Paul
Dua Lipa
03:48
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07
Be The One
Dua Lipa
03:24
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08
Fever
Dua Lipa
02:37
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09
We're Good
Dua Lipa
02:46
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