I never thought that I would find a way out – Bir çıkış yolu bulacağımı hiç düşünmemiştim. I never thought I’d hear my heart beat so loud – Asla kalbimi dinlemek istiyorum sesi çok yendi sanıyordum I can’t believe there’s something left in my chest anymore – Artık göğsümde bir şey kaldığına inanamıyorum. But goddamn, you got me in love again – Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin. ** I used to think that I was made out of stone – Eskiden taştan yapılmış olduğumu düşünürdüm. I used to spend so many nights on my own – Kendi başıma o kadar çok gece geçirirdim ki I never knew I had it in me to dance anymore – Artık dans etmek istediğimi hiç bilmiyordum. But goddamn, you got me in love again – Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin. ** Show me that heaven’s right here, baby – Bana cennetin burada olduğunu göster bebeğim Touch me, so I know I’m not crazy – Bana dokun, bu yüzden deli olmadığımı biliyorum Never have I ever met somebody like you – Senin gibi biriyle hiç tanışmadım. Used to be afraid of love and what it might do – Eskiden aşktan korkardı ve ne yapabilirdi But goddamn, you got me in love again – Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin. ** You got me in love again – Beni tekrar aşık ettin You got me in love again – Beni tekrar aşık ettin You got me in love again – Beni tekrar aşık ettin Again – Tekrar ** So many nights, my tears fell harder than rain – O kadar çok gece, gözyaşlarım yağmurdan daha sert düştü Scared I would take my broken heart to the grave – Kırık kalbimi mezara götürmekten korktum. I’d rather die than have to live in a storm like before – Daha önce olduğu gibi bir fırtınada yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim But goddamn, you got me in love again – Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin. ** Show me that heaven’s right here, baby – Bana cennetin burada olduğunu göster bebeğim Touch me, so I know I’m not crazy – Bana dokun, bu yüzden deli olmadığımı biliyorum Never have I ever met somebody like you – Senin gibi biriyle hiç tanışmadım. ** Used to be afraid of love and what it might do – Eskiden aşktan korkardı ve ne yapabilirdi But goddamn, you got me in love again – Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin. ** You got me in love again – Beni tekrar aşık ettin You got me in love again – Beni tekrar aşık ettin You got me in love again – Beni tekrar aşık ettin Again – Tekrar ** I can’t believe, I can’t believe – İnanamıyorum, inanamıyorum I finally found someone – Sonunda birini buldum I’ll sink my teeth in disbelief – Güvensizlik içinde dişlerimi batıracağım ‘Cause you’re the one that I want – Ben neden seni istiyorum I can’t believe, I can’t believe – İnanamıyorum, inanamıyorum I’m not afraid anymore – Artık korkmuyorum Goddamn, you got me in love again – Lanet olsun, beni tekrar aşık ettin. ** La-la-la, la-la-la – La-la-la, la-la-la La-la-la, la-la-la – La-la-la, la-la-la ** I never thought that I would find a way out – Bir çıkış yolu bulacağımı hiç düşünmemiştim. I never thought I’d hear my heart beat so loud – Asla kalbimi dinlemek istiyorum sesi çok yendi sanıyordum I can’t believe there’s something left in my chest anymore – Artık göğsümde bir şey kaldığına inanamıyorum. Oh, goddamn, you got me in love again – Oh, lanet olsun, beni tekrar aşık ettin ** (We’re in love) – (Biz aşığız) (We’re in love) – (Biz aşığız) (We’re in love) – (Biz aşığız) (We’re in love, oh, oh, oh, oh) – (Biz aşığız, oh, oh, oh, oh) ** I can’t believe, I can’t believe – İnanamıyorum, inanamıyorum I finally found someone – Sonunda birini buldum I’ll sink my teeth in disbelief – Güvensizlik içinde dişlerimi batıracağım ‘Cause you’re the one that I want – Ben neden seni istiyorum I can’t believe there’s something left inside my chest anymore – Artık göğsümde bir şey kaldığına inanamıyorum. But goddamn, you got me in love again – Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin. ** You got me in love again – Beni tekrar aşık ettin You got me in love again – Beni tekrar aşık ettin You got me in love again – Beni tekrar aşık ettin (Again, and again, and again, and again, and again) – (Tekrar, ve tekrar, ve tekrar, ve tekrar, ve tekrar)