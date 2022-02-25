I never thought that I would find a way out
– Bir çıkış yolu bulacağımı hiç düşünmemiştim.
I never thought I’d hear my heart beat so loud
– Asla kalbimi dinlemek istiyorum sesi çok yendi sanıyordum
I can’t believe there’s something left in my chest anymore
– Artık göğsümde bir şey kaldığına inanamıyorum.
But goddamn, you got me in love again
– Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin.
**
I used to think that I was made out of stone
– Eskiden taştan yapılmış olduğumu düşünürdüm.
I used to spend so many nights on my own
– Kendi başıma o kadar çok gece geçirirdim ki
I never knew I had it in me to dance anymore
– Artık dans etmek istediğimi hiç bilmiyordum.
But goddamn, you got me in love again
– Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin.
**
Show me that heaven’s right here, baby
– Bana cennetin burada olduğunu göster bebeğim
Touch me, so I know I’m not crazy
– Bana dokun, bu yüzden deli olmadığımı biliyorum
Never have I ever met somebody like you
– Senin gibi biriyle hiç tanışmadım.
Used to be afraid of love and what it might do
– Eskiden aşktan korkardı ve ne yapabilirdi
But goddamn, you got me in love again
– Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin.
**
You got me in love again
– Beni tekrar aşık ettin
You got me in love again
– Beni tekrar aşık ettin
You got me in love again
– Beni tekrar aşık ettin
Again
– Tekrar
**
So many nights, my tears fell harder than rain
– O kadar çok gece, gözyaşlarım yağmurdan daha sert düştü
Scared I would take my broken heart to the grave
– Kırık kalbimi mezara götürmekten korktum.
I’d rather die than have to live in a storm like before
– Daha önce olduğu gibi bir fırtınada yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim
But goddamn, you got me in love again
– Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin.
**
Show me that heaven’s right here, baby
– Bana cennetin burada olduğunu göster bebeğim
Touch me, so I know I’m not crazy
– Bana dokun, bu yüzden deli olmadığımı biliyorum
Never have I ever met somebody like you
– Senin gibi biriyle hiç tanışmadım.
**
Used to be afraid of love and what it might do
– Eskiden aşktan korkardı ve ne yapabilirdi
But goddamn, you got me in love again
– Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin.
**
You got me in love again
– Beni tekrar aşık ettin
You got me in love again
– Beni tekrar aşık ettin
You got me in love again
– Beni tekrar aşık ettin
Again
– Tekrar
**
I can’t believe, I can’t believe
– İnanamıyorum, inanamıyorum
I finally found someone
– Sonunda birini buldum
I’ll sink my teeth in disbelief
– Güvensizlik içinde dişlerimi batıracağım
‘Cause you’re the one that I want
– Ben neden seni istiyorum
I can’t believe, I can’t believe
– İnanamıyorum, inanamıyorum
I’m not afraid anymore
– Artık korkmuyorum
Goddamn, you got me in love again
– Lanet olsun, beni tekrar aşık ettin.
**
La-la-la, la-la-la
– La-la-la, la-la-la
La-la-la, la-la-la
– La-la-la, la-la-la
**
I never thought that I would find a way out
– Bir çıkış yolu bulacağımı hiç düşünmemiştim.
I never thought I’d hear my heart beat so loud
– Asla kalbimi dinlemek istiyorum sesi çok yendi sanıyordum
I can’t believe there’s something left in my chest anymore
– Artık göğsümde bir şey kaldığına inanamıyorum.
Oh, goddamn, you got me in love again
– Oh, lanet olsun, beni tekrar aşık ettin
**
(We’re in love)
– (Biz aşığız)
(We’re in love)
– (Biz aşığız)
(We’re in love)
– (Biz aşığız)
(We’re in love, oh, oh, oh, oh)
– (Biz aşığız, oh, oh, oh, oh)
**
I can’t believe, I can’t believe
– İnanamıyorum, inanamıyorum
I finally found someone
– Sonunda birini buldum
I’ll sink my teeth in disbelief
– Güvensizlik içinde dişlerimi batıracağım
‘Cause you’re the one that I want
– Ben neden seni istiyorum
I can’t believe there’s something left inside my chest anymore
– Artık göğsümde bir şey kaldığına inanamıyorum.
But goddamn, you got me in love again
– Ama lanet olsun, beni tekrar aşık ettin.
**
You got me in love again
– Beni tekrar aşık ettin
You got me in love again
– Beni tekrar aşık ettin
You got me in love again
– Beni tekrar aşık ettin
(Again, and again, and again, and again, and again)
– (Tekrar, ve tekrar, ve tekrar, ve tekrar, ve tekrar)