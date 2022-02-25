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7/24 Dinle Kan Kırmızı

Kan Kırmızı Şarkı Sözleri

Dua Lipa Kan Kırmızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dua Lipa Kan Kırmızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kan Kırmızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Dua Lipa

Dua Lipa

Kan Kırmızı

  • Love Again

  • Yaşam Firarı

  • Yürek Nihavent

  • Ölümden Öte

  • Ateşle Oynama

  • Hani Benim Gençliğim

  • Bağışla Gururumu

  • Kan Kırmızı

  • Canımda Can

  • Aşkım Sana Emanet

  • Kurtulamam

  • Hain

  • Yüreğinden Sor Beni

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