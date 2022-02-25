Talkin’ in my sleep at night, makin’ myself crazy
– Geceleri uykumda konuşuyor, kendimi delirtiyorum
Out of my mind, out of my mind
– Aklımdan, aklımdan
Wrote it down and read it out, hopin’ it would save me
– Yazdı ve okudu, beni kurtaracağını umdun
Too many times, too many times
– Çok fazla, çok fazla
My love, he makes me feel like nobody else, nobody else
– Aşkım, başka hiç kimse gibi hissetmemi sağlıyor
But my love, he doesn’t love me, so I tell myself, I tell myself
– Ama aşkım, beni sevmiyor, bu yüzden kendime söylüyorum, kendime söylüyorum
**
One: Don’t pick up the phone
– Bir: Telefonu açmayın
You know he’s only callin’ ’cause he’s drunk and alone
– Biliyorsun sadece onu çağırıyor çünkü sarhoş ve yalnız
Two: Don’t let him in
– İki: Onu içeri alma
You’ll have to kick him out again
– Onu tekrar kovman gerekecek
Three: Don’t be his friend
– Üç: onun arkadaşı olma
You know you’re gonna wake up in his bed in the morning
– Sabah yatağında uyanacağını biliyorsun
And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him
– Ve eğer onun altındaysan, onun üzerinden geçemezsin
**
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
**
I keep pushin’ forwards, but he keeps pullin’ me backwards
– İleriye doğru itmeye devam ediyorum, ama beni geriye doğru çekiyor
Nowhere to turn, no way, nowhere to turn, no
– Dönecek bir yer yok, hiçbir şekilde, döndürecek bir yer yok, hayır
Now I’m standin’ back from it, I finally see the pattern
– Şimdi ondan geri duruyorum, sonunda deseni görüyorum
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I never learn, (I never learn)
– Asla öğrenmem, (asla öğrenmem)
But my love (my love), he doesn’t love me
– Ama aşkım (aşkım) beni sevmiyor
So I tell myself, I tell myself
– Bu yüzden kendime söylüyorum, kendime söylüyorum
I do, I do, I do
– Ben yaparım, yaparım, yaparım
One: Don’t pick up the phone
– Bir: Telefonu açmayın
You know he’s only callin’ ’cause he’s drunk and alone
– Biliyorsun sadece onu çağırıyor çünkü sarhoş ve yalnız
Two: Don’t let him in
– İki: Onu içeri alma
You’ll have to kick him out again
– Onu tekrar kovman gerekecek
Three: Don’t be his friend
– Üç: onun arkadaşı olma
You know you’re gonna wake up in his bed in the morning
-Sabah yatağında uyanacağını biliyorsun
And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him
– Ve eğer onun altındaysan, onun üzerinden geçemezsin
**
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
Yeah, aah, ah ooh
– Evet, aah, ah ooh
Out again, ah oh
– Yine dışarı, ah oh
Oh oh
– Oh oh
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
I got new rules, I count ’em
– Yeni kurallarım var, saydım
Yeah, ah, ah ooh, out again
– Evet, ah, ah ooh, yine dışarı