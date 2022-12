Talkin’ in my sleep at night, makin’ myself crazy – Geceleri uykumda konuşuyor, kendimi delirtiyorum Out of my mind, out of my mind – Aklımdan, aklımdan Wrote it down and read it out, hopin’ it would save me – Yazdı ve okudu, beni kurtaracağını umdun Too many times, too many times – Çok fazla, çok fazla My love, he makes me feel like nobody else, nobody else – Aşkım, başka hiç kimse gibi hissetmemi sağlıyor But my love, he doesn’t love me, so I tell myself, I tell myself – Ama aşkım, beni sevmiyor, bu yüzden kendime söylüyorum, kendime söylüyorum ** One: Don’t pick up the phone – Bir: Telefonu açmayın You know he’s only callin’ ’cause he’s drunk and alone – Biliyorsun sadece onu çağırıyor çünkü sarhoş ve yalnız Two: Don’t let him in – İki: Onu içeri alma You’ll have to kick him out again – Onu tekrar kovman gerekecek Three: Don’t be his friend – Üç: onun arkadaşı olma You know you’re gonna wake up in his bed in the morning – Sabah yatağında uyanacağını biliyorsun And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him – Ve eğer onun altındaysan, onun üzerinden geçemezsin ** I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım ** I keep pushin’ forwards, but he keeps pullin’ me backwards – İleriye doğru itmeye devam ediyorum, ama beni geriye doğru çekiyor Nowhere to turn, no way, nowhere to turn, no – Dönecek bir yer yok, hiçbir şekilde, döndürecek bir yer yok, hayır Now I’m standin’ back from it, I finally see the pattern – Şimdi ondan geri duruyorum, sonunda deseni görüyorum ** I never learn, (I never learn) – Asla öğrenmem, (asla öğrenmem) But my love (my love), he doesn’t love me – Ama aşkım (aşkım) beni sevmiyor So I tell myself, I tell myself – Bu yüzden kendime söylüyorum, kendime söylüyorum I do, I do, I do – Ben yaparım, yaparım, yaparım One: Don’t pick up the phone – Bir: Telefonu açmayın You know he’s only callin’ ’cause he’s drunk and alone – Biliyorsun sadece onu çağırıyor çünkü sarhoş ve yalnız Two: Don’t let him in – İki: Onu içeri alma You’ll have to kick him out again – Onu tekrar kovman gerekecek Three: Don’t be his friend – Üç: onun arkadaşı olma You know you’re gonna wake up in his bed in the morning -Sabah yatağında uyanacağını biliyorsun And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him – Ve eğer onun altındaysan, onun üzerinden geçemezsin ** I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım Yeah, aah, ah ooh – Evet, aah, ah ooh Out again, ah oh – Yine dışarı, ah oh Oh oh – Oh oh I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım I got new rules, I count ’em – Yeni kurallarım var, saydım Yeah, ah, ah ooh, out again – Evet, ah, ah ooh, yine dışarı