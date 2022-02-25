Feel your eyes, they’re all over me
– Gözlerini hisset , onlar hep benim üzerimde
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Don’t be shy, take control of me
– Utangaç olma , beni kontrol ol
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Get the vibe it’s gonna be lit tonight
– Geceleri ortamlar yanar
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Baby girl yuh a carry ten ton a fatness give some of that
– Bebek kızım yuh on ton taşı onlardan bazıları ver
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Pink sweetie badness, look how she hot
– Pembe tatlı kötülük kızın sıcaklığına nasıl bakıyor
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She a black goddess, but turn up, don’t stop
– O kara bir tanrıça ama sesini aç durdurma
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It’s a good piece of metals under the cap
– Kepin altında iyi bir metal parçaları var
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Hot piece of gear and mi love how you trod
– Vitesin sıcak parçası ve beni severek nasıl yürüyorsun
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Watching every step the pepper what you got
– Sahip olduğun biberleri her adımda izliyorsun
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Stayin’ in my brain, mama when you’re out of touch
– Aklımda kalıyorsun, anne senin dokunuşun dışında
And my aim is to give you this love
– Ve benim amacım bu sevgiyi sana vermek
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Hypnotic the way you move
– Hareket ettiğin yollar hipnotize edici
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Let me acknowledge the way you do
– Yaptığın yolları bilmeme izin ver
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And I would not lie or play you
– Ve seninle oynamayacaktım ya da sana yalan söylemeyecektim
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Beam me up like Scottie
– Scottie gibi beni ışınla
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It’s so hypnotic, the way you move
– Çok hipnotize edici , hareket ettiğin yollar
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That’s why I wanted to get to you
– Sana sahip olmak istememim nedeni
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And I would not lie or play you
– Ve seninle oynamayacaktım ya da sana yalan söylemeyecektim
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It’s so hypnotic
– Çok hipnotize edici
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No li-i-ie Gyal we never miss
– Yalan yok Gyal biz asla özlemedik
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Feel your eyes, they’re all over me
– Gözlerini hisset , onlar hep benim üzerimde
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Don’t be shy, take control of me
– Utangaç olma , beni kontrol ol
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Get the vibe it’s gonna be lit tonight
– Geceleri ortamlar yanar
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Gyal we never miss, gyal we never miss
– Gyal biz asla özlemedik ,Gyal biz asla özlemedik
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No li-i-i-ie
– Yalan yok
Hypnotized, pull another one
– Hipnotize edilmiş , bir diğeri nefesine çekiyor
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It’s alright, I know what you want
– Tamam , ne istediğini biliyorum
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Get the vibe it’s gonna be lit tonight
– Geceleri ortamlar yanar
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Gyal we never miss, gyal we never miss
– Gyal biz asla özlemedik ,Gyal biz asla özlemedik
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No li-i-ie
– Yalan yok
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Feels how we do it
– Biz onu nasıl hissedersek
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No li-i-ie
– Yalan yok
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It’s always how we do it
– Daima nasıl yaparsak
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No li-i-ie
– Yalan yok
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I’m so lit, so lit, my girl
– Ben çok sarhoşum , çok sarhoş kızım
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So let me see you roll it, roll it, my girl
– Bunun için senin onu yuvarlandığını görmeme izin ver, yuvarladığını,kızım
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I love it when you bend and fold it
– Büküldüğünde ve katlandığında onu severim
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Now let me bone it
– Şimdi benim onu ayıklamama izin ver
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And let me own it, my girl
– Ve ona sahip olmama izin ver , kızım
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Give you the good loving that is preferred
– Tercih edilmiş iyi sevgiler ver bana
Hoist you up baby girl that’s my word
– Bebek kızım kelimemi yukarı çek
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Give you that good lovin’ that is preferred
– Tercih edilmiş iyi sevgiler ver bana
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You deserve it, so don’t be scared
– Sen onu hak ediyorsun bu yüzden korkma
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Shake that body, let me see you just do it
– Vücudunu salla, sadece yaptığını görmeme izin ver
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Girl hundred percent
– Yüzde yüz kız
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No lie
– Yalan yok
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Move that body, let me see you just do it
– Vücudunu hareket ettir ,sadece yaptığını görmeme izin ver
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Girl go on represent
– Gösterimlemeye devam et kızım
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Shake that body, let me see you just do it
– Vücudunu salla, sadece yaptığını görmeme izin ver
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To the fullest extent
– En uzun boyuta
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No lie
– Yalan yok
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Move that body, let me see you just do it
– Vücudunu hareket ettir ,sadece yaptığını görmeme izin ver
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Girl you’re magnificent
– Kızım sen muhteşemsin
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No lie
– Yalan yok