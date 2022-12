Feel your eyes, they’re all over me – Gözlerini hisset , onlar hep benim üzerimde ** Don’t be shy, take control of me – Utangaç olma , beni kontrol ol ** Get the vibe it’s gonna be lit tonight – Geceleri ortamlar yanar ** Baby girl yuh a carry ten ton a fatness give some of that – Bebek kızım yuh on ton taşı onlardan bazıları ver ** Pink sweetie badness, look how she hot – Pembe tatlı kötülük kızın sıcaklığına nasıl bakıyor ** She a black goddess, but turn up, don’t stop – O kara bir tanrıça ama sesini aç durdurma ** It’s a good piece of metals under the cap – Kepin altında iyi bir metal parçaları var ** Hot piece of gear and mi love how you trod – Vitesin sıcak parçası ve beni severek nasıl yürüyorsun ** Watching every step the pepper what you got – Sahip olduğun biberleri her adımda izliyorsun ** Stayin’ in my brain, mama when you’re out of touch – Aklımda kalıyorsun, anne senin dokunuşun dışında And my aim is to give you this love – Ve benim amacım bu sevgiyi sana vermek ** Hypnotic the way you move – Hareket ettiğin yollar hipnotize edici ** Let me acknowledge the way you do – Yaptığın yolları bilmeme izin ver ** And I would not lie or play you – Ve seninle oynamayacaktım ya da sana yalan söylemeyecektim ** Beam me up like Scottie – Scottie gibi beni ışınla ** It’s so hypnotic, the way you move – Çok hipnotize edici , hareket ettiğin yollar ** That’s why I wanted to get to you – Sana sahip olmak istememim nedeni ** And I would not lie or play you – Ve seninle oynamayacaktım ya da sana yalan söylemeyecektim ** It’s so hypnotic – Çok hipnotize edici ** No li-i-ie Gyal we never miss – Yalan yok Gyal biz asla özlemedik ** Feel your eyes, they’re all over me – Gözlerini hisset , onlar hep benim üzerimde ** Don’t be shy, take control of me – Utangaç olma , beni kontrol ol ** Get the vibe it’s gonna be lit tonight – Geceleri ortamlar yanar ** Gyal we never miss, gyal we never miss – Gyal biz asla özlemedik ,Gyal biz asla özlemedik ** No li-i-i-ie – Yalan yok Hypnotized, pull another one – Hipnotize edilmiş , bir diğeri nefesine çekiyor ** It’s alright, I know what you want – Tamam , ne istediğini biliyorum ** Get the vibe it’s gonna be lit tonight – Geceleri ortamlar yanar ** Gyal we never miss, gyal we never miss – Gyal biz asla özlemedik ,Gyal biz asla özlemedik ** No li-i-ie – Yalan yok ** Feels how we do it – Biz onu nasıl hissedersek ** No li-i-ie – Yalan yok ** It’s always how we do it – Daima nasıl yaparsak ** No li-i-ie – Yalan yok ** I’m so lit, so lit, my girl – Ben çok sarhoşum , çok sarhoş kızım ** So let me see you roll it, roll it, my girl – Bunun için senin onu yuvarlandığını görmeme izin ver, yuvarladığını,kızım ** I love it when you bend and fold it – Büküldüğünde ve katlandığında onu severim ** Now let me bone it – Şimdi benim onu ayıklamama izin ver ** And let me own it, my girl – Ve ona sahip olmama izin ver , kızım ** Give you the good loving that is preferred – Tercih edilmiş iyi sevgiler ver bana Hoist you up baby girl that’s my word – Bebek kızım kelimemi yukarı çek ** Give you that good lovin’ that is preferred – Tercih edilmiş iyi sevgiler ver bana ** You deserve it, so don’t be scared – Sen onu hak ediyorsun bu yüzden korkma ** Shake that body, let me see you just do it – Vücudunu salla, sadece yaptığını görmeme izin ver ** Girl hundred percent – Yüzde yüz kız ** No lie – Yalan yok ** Move that body, let me see you just do it – Vücudunu hareket ettir ,sadece yaptığını görmeme izin ver ** Girl go on represent – Gösterimlemeye devam et kızım ** Shake that body, let me see you just do it – Vücudunu salla, sadece yaptığını görmeme izin ver ** To the fullest extent – En uzun boyuta ** No lie – Yalan yok ** Move that body, let me see you just do it – Vücudunu hareket ettir ,sadece yaptığını görmeme izin ver ** Girl you’re magnificent – Kızım sen muhteşemsin ** No lie – Yalan yok