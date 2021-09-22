×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Dua Lipa We're Good
We're Good

We're Good

9 Parça | 31:25

DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

We're Good

Dua Lipa 02:46
02

Fever

Dua Lipa 02:37
03

Be The One

Dua Lipa 03:24
04

Levitating Feat. Madonna And Missy Elliott

Dua Lipa 04:08
05

New Rules

Dua Lipa 03:44
06

No Lie Feat Sean Paul

Dua Lipa 03:48
07

Love Again

Dua Lipa 04:18
08

Break My Heart

Dua Lipa 03:42
09

Blow Your Mind

Dua Lipa 02:58

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Madonna
Michael Jackson
Beyonce
Rihanna
Inna
Adele
Britney Spears
Jennifer Lopez
Justin Timberlake
Katy Perry
Lady Gaga
Selena Gomez
Shakira

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x