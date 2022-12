I’m on an island – Bir adada olduğumu Even when you’re close – Yakınken bile Can’t take the silence – Sessizliğe dayanamıyorum. I’d rather be alone – Yalnız olmayı tercih ederim ** I think it’s pretty plain and simple – Bence bu oldukça basit ve basit We gave it all we could – Elimizden hepsini verdik It’s time I wave goodbye from the window – Pencereden veda etme zamanı geldi. Pretend like we should and say we’re good – Yapmamız gerekiyormuş gibi davran ve iyi olduğumuzu söyle ** We’re not meant to be like sleeping and cocaine – Uyumak ve kokain gibi olmak zorunda değiliz. So let’s atleast agree to go our separate ways – Bu yüzden en azından kendi yollarımıza gitmeyi kabul edelim Not gonna judge you when you’re with somebody else – Başka biriyle birlikteyken seni yargılamayacağım. As long as you swear you won’t be pissed when I do it myself – Bunu kendim yaptığımda kızmayacağına yemin ettiğin sürece. Pretend like we should and say we’re good – Yapmamız gerekiyormuş gibi davran ve iyi olduğumuzu söyle ** No need to hide it – Saklamaya gerek yok Go get what you want – Ne istiyorsan git al This won’t be a burden if we both don’t hold a grudge – İkimiz de kin tutmazsak bu bir yük olmayacak. ** I think it’s pretty plain and simple – Bence bu oldukça basit ve basit We gave it all we could – Elimizden hepsini verdik It’s time I wave goodbye from the window – Pencereden veda etme zamanı geldi. Pretend like we should and say we’re good – Yapmamız gerekiyormuş gibi davran ve iyi olduğumuzu söyle ** We’re not meant to be like sleeping and cocaine – Uyumak ve kokain gibi olmak zorunda değiliz. So let’s atleast agree to go our separate ways – Bu yüzden en azından kendi yollarımıza gitmeyi kabul edelim Not gonna judge you when you’re with somebody else – Başka biriyle birlikteyken seni yargılamayacağım. As long as you swear you won’t be pissed when I do it myself – Bunu kendim yaptığımda kızmayacağına yemin ettiğin sürece. Let’s end it like we should and say we’re good – Her şeyi gerektiği gibi bitirelim ve iyi olduğumuzu söyleyelim. ** Now you’re holding this against me, like I knew you would – Şimdi bunu bana karşı tutuyorsun. I’m trying my best to make this easy – Ben, bu kolay hale getirmek için çalışıyorum So don’t give me that look, just say we’re good – Bu yüzden bana öyle bakma, sadece iyi olduğumuzu söyle ** We’re not meant to be like sleeping and cocaine – Uyumak ve kokain gibi olmak zorunda değiliz. (Like sleeping and cocaine) – (Uyku ve kokain gibi) So let’s at least agree to go our separate ways – Bu yüzden en azından kendi yollarımıza gitmeyi kabul edelim (To go our separate ways, oh) – (Ayrı yollarımıza gitmek için, oh) Not gonna judge you when you’re with somebody else – Başka biriyle birlikteyken seni yargılamayacağım. As long as you swear you won’t be pissed when I do it myself – Bunu kendim yaptığımda kızmayacağına yemin ettiğin sürece. Pretend like we should and say we’re good – Yapmamız gerekiyormuş gibi davran ve iyi olduğumuzu söyle **