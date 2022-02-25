We're Good Şarkı Sözleri
Dua Lipa We're Good şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Dua Lipa We're Good şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan We're Good sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
I’m on an island
– Bir adada olduğumu
Even when you’re close
– Yakınken bile
Can’t take the silence
– Sessizliğe dayanamıyorum.
I’d rather be alone
– Yalnız olmayı tercih ederim
**
I think it’s pretty plain and simple
– Bence bu oldukça basit ve basit
We gave it all we could
– Elimizden hepsini verdik
It’s time I wave goodbye from the window
– Pencereden veda etme zamanı geldi.
Pretend like we should and say we’re good
– Yapmamız gerekiyormuş gibi davran ve iyi olduğumuzu söyle
**
We’re not meant to be like sleeping and cocaine
– Uyumak ve kokain gibi olmak zorunda değiliz.
So let’s atleast agree to go our separate ways
– Bu yüzden en azından kendi yollarımıza gitmeyi kabul edelim
Not gonna judge you when you’re with somebody else
– Başka biriyle birlikteyken seni yargılamayacağım.
As long as you swear you won’t be pissed when I do it myself
– Bunu kendim yaptığımda kızmayacağına yemin ettiğin sürece.
Pretend like we should and say we’re good
– Yapmamız gerekiyormuş gibi davran ve iyi olduğumuzu söyle
**
No need to hide it
– Saklamaya gerek yok
Go get what you want
– Ne istiyorsan git al
This won’t be a burden if we both don’t hold a grudge
– İkimiz de kin tutmazsak bu bir yük olmayacak.
**
I think it’s pretty plain and simple
– Bence bu oldukça basit ve basit
We gave it all we could
– Elimizden hepsini verdik
It’s time I wave goodbye from the window
– Pencereden veda etme zamanı geldi.
Pretend like we should and say we’re good
– Yapmamız gerekiyormuş gibi davran ve iyi olduğumuzu söyle
**
We’re not meant to be like sleeping and cocaine
– Uyumak ve kokain gibi olmak zorunda değiliz.
So let’s atleast agree to go our separate ways
– Bu yüzden en azından kendi yollarımıza gitmeyi kabul edelim
Not gonna judge you when you’re with somebody else
– Başka biriyle birlikteyken seni yargılamayacağım.
As long as you swear you won’t be pissed when I do it myself
– Bunu kendim yaptığımda kızmayacağına yemin ettiğin sürece.
Let’s end it like we should and say we’re good
– Her şeyi gerektiği gibi bitirelim ve iyi olduğumuzu söyleyelim.
**
Now you’re holding this against me, like I knew you would
– Şimdi bunu bana karşı tutuyorsun.
I’m trying my best to make this easy
– Ben, bu kolay hale getirmek için çalışıyorum
So don’t give me that look, just say we’re good
– Bu yüzden bana öyle bakma, sadece iyi olduğumuzu söyle
**
We’re not meant to be like sleeping and cocaine
– Uyumak ve kokain gibi olmak zorunda değiliz.
(Like sleeping and cocaine)
– (Uyku ve kokain gibi)
So let’s at least agree to go our separate ways
– Bu yüzden en azından kendi yollarımıza gitmeyi kabul edelim
(To go our separate ways, oh)
– (Ayrı yollarımıza gitmek için, oh)
Not gonna judge you when you’re with somebody else
– Başka biriyle birlikteyken seni yargılamayacağım.
As long as you swear you won’t be pissed when I do it myself
– Bunu kendim yaptığımda kızmayacağına yemin ettiğin sürece.
Pretend like we should and say we’re good
– Yapmamız gerekiyormuş gibi davran ve iyi olduğumuzu söyle
**