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7/24 Dinle Yana Yana

Yana Yana Şarkı Sözleri

Duman Yana Yana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Duman Yana Yana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yana Yana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Duman

Duman

Yana Yana

  • Ah

  • Bu Kalp Seni Unutur Mu?

  • Why High One Why

  • Bir Harmanım Bu Akşam

  • İnişlerim Çıkışlarım

  • Ben Gidersem

  • Gönül

  • Yalan

  • Yana Yana

  • Gecenin Üçünde

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