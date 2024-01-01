Bal Aşkım sen benim canımsın Kanıma karışmış kanın Söyle kimlerden kaçarsın Boşuna durmadan ağlarsın *** Yavrum sen benim balımsın Tadına alışmış canım Aaah güzel kuşum gir kanıma Ben zaten sarhoşum *** Nerdesin... sevgilim... *** Söyle nerdesin bal Artık benlesin bal *** Artık sen benim canımsın Canlı kalan tek yanımsın *** Artık sen benim canımsın Canlı kalan tek yanımsın *** Nerdesin... *** Söyle nerdesin bal Artık benlesin bal Söyle nerdesin bal Artık benlesin bal

Belki Alışman Lazım Orada bi' adam var Adamın içi dapdar Beyni başı patlar Kendinden geçer *** Onu bunu bilmez Bildiğini görmez Görmeden inanmaz Kendinden geçer yeter, yeter *** Yalnız mı kaldın? Bi' tek sen mi varsın? Yalnız mı kaldın? Belki aşman lazım *** Belki alışman lazım Lazım, lazım, lazım Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki alışman lazım Yalnızlığa Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki katlanman lazım Yalnızlığa Yalnızlığa *** Orada bi' kadın var Kadının içi dapdar Beyni başı patlar Kendinden geçer *** Onu bunu bilmez Bildiğini görmez Görmeden inanmaz Kendinden geçer yeter, yeter *** Yalnız mı kaldın? Bi' tek sen mi varsın? Yalnız mı kaldın? Belki alışman lazım *** Belki alışman lazım Lazım Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki alışman lazım Yalnızlığa Belki alışman lazım Yalnızlığa *** Belki katlanman lazım Yalnızlığa Belki katlanman lazım Yalnızlığa *** Yalnızlığa Yalnızlığa Belki katlanman lazım

Kırmış Kalbini Kahpe dölün soyu Ele vermiş seni Nice yıllar boyu Kırmış kalbini Kırmış kalbini *** Aynı yolun eri Çekemezmiş seni Gördüğünden beri Kırmış kalbini Kırmış kalbini *** Kırmış kalbini Kırmış kalbini *** Kırmış kalbini Kırmış kalbini *** Kırmış kalbini Kırmış kalbini *** Yolun ardına bakmadık, yorulmadık Bak hâlâ burdayız Belki delirdik, de belirdik Bak hâlâ burdayız *** Biz neler içtik, neler yedik Bak hâlâ burdayız Sen hiç üzülme, hiç ağlama Bak hâlâ burdayız *** Kahpe dölün soyu Ele vermiş seni Nice yıllar boyu Kırmış kalbini Kırmış kalbini *** Kırmış kalbini Kırmış kalbini Kırmış kalbini Kırmış kalbini *** Kırmış kalbini Kırmış kalbini Kırmış kalbini Kırmış kalbini

Masal Biri basmış seksene Ötekisi doksan beş Aga böyle olmaz ki Koca millet harcanmaz ki vay *** Biri Arap tayfası Ötekisi gavur mandası Aga böyle olmaz ki Koca millet aldanmaz ki vay *** Biri sağdan Biri soldan asılınca Biri yasaya Biri kasaya karışınca *** Evvel zaman içinde masal olduk Masal olduk yine Evvel zaman içinde masal olduk Masal olduk yine Evvel zaman içinde masal olduk Masal olduk yine Evvel zaman içinde masal olduk Masal olduk yine *** Biri basmış seksene Ötekisi doksan beş Aga böyle olmaz ki Koca millet harcanmaz ki vay *** Biri Arap tayfası Ötekisi gavur mandası Aga böyle olmaz ki Koca millet aldanmaz ki vay *** Biri sağdan Biri soldan asılınca Biri yasaya Biri kasaya karışınca *** Evvel zaman içinde masal olduk Masal olduk yine Evvel zaman içinde masal olduk Masal olduk yine Evvel zaman içinde masal olduk Masal olduk yine Evvel zaman içinde masal olduk Masal olduk yine

Elimdeki Saz Yeter Canıma Cebim delik Başım açık İçim ferah Sazım yanık *** En güzeli Senin olsun En yücesi Sana kalsın *** Aşk olsun Gözün doysun *** Haykırmak için kudretin senin olsun Kudurmak için şöhretin de olsun Saldırmak için servetin senin olsun Yalvarmak için Allah'ın senin olsun *** Benim İçimdeki aşk elimdeki saz (Ah) Elimdeki saz içimdeki aşk (Ah) İçimdeki aşk elimdeki saz (Aah) Elimdeki saz yeter canıma

Haberin Yok Ölüyorum Bakma bana öyle derin İşim olmaz senle benim Hiç bu kadar sevilmedin Gözlerinden okuyorum Haberin yok ölüyorum vay *** Sorma bana nerelisin Ne içersin, ne giyersin? Derdim sana derman olsun Ben gönülden okuyorum Haberin yok ölüyorum vay *** Azdı yine deli gönül Üzerine geliyorum Geçti yine boş bi' ömür Gözlerinden öpüyorum Haberin yok ölüyorum vay Haberin yok ölüyorum vay *** Haberin yok ben ölüyorum Sen gelirken ben gidiyorum Dermanım yok ben ölüyorum Ayrılırken ben içiyorum Haberin yok ben ölüyorum *** Haberin yok ben ölüyorum Haberin yok ben ölüyorum *** Haberin yok ben ölüyorum Sen gelirken ben gidiyorum Dermanım yok ben ölüyorum Ayrılırken ben içiyorum Haberin yok ben ölüyorum