Belki Alışman Lazım Şarkı Sözleri
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Duman
Belki Alışman Lazım
-
Aşkım sen benim canımsın
Kanıma karışmış kanın
Söyle kimlerden kaçarsın
Boşuna durmadan ağlarsın
***
Yavrum sen benim balımsın
Tadına alışmış canım
Aaah güzel kuşum gir kanıma
Ben zaten sarhoşum
***
Nerdesin... sevgilim...
***
Söyle nerdesin bal
Artık benlesin bal
***
Artık sen benim canımsın
Canlı kalan tek yanımsın
***
Artık sen benim canımsın
Canlı kalan tek yanımsın
***
Nerdesin...
***
Söyle nerdesin bal
Artık benlesin bal
Söyle nerdesin bal
Artık benlesin bal
-
Orada bi' adam var
Adamın içi dapdar
Beyni başı patlar
Kendinden geçer
***
Onu bunu bilmez
Bildiğini görmez
Görmeden inanmaz
Kendinden geçer yeter, yeter
***
Yalnız mı kaldın?
Bi' tek sen mi varsın?
Yalnız mı kaldın?
Belki aşman lazım
***
Belki alışman lazım
Lazım, lazım, lazım
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki katlanman lazım
Yalnızlığa
Yalnızlığa
***
Orada bi' kadın var
Kadının içi dapdar
Beyni başı patlar
Kendinden geçer
***
Onu bunu bilmez
Bildiğini görmez
Görmeden inanmaz
Kendinden geçer yeter, yeter
***
Yalnız mı kaldın?
Bi' tek sen mi varsın?
Yalnız mı kaldın?
Belki alışman lazım
***
Belki alışman lazım
Lazım
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
Belki alışman lazım
Yalnızlığa
***
Belki katlanman lazım
Yalnızlığa
Belki katlanman lazım
Yalnızlığa
***
Yalnızlığa
Yalnızlığa
Belki katlanman lazım
-
Kahpe dölün soyu
Ele vermiş seni
Nice yıllar boyu
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
***
Aynı yolun eri
Çekemezmiş seni
Gördüğünden beri
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
***
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
***
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
***
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
***
Yolun ardına bakmadık, yorulmadık
Bak hâlâ burdayız
Belki delirdik, de belirdik
Bak hâlâ burdayız
***
Biz neler içtik, neler yedik
Bak hâlâ burdayız
Sen hiç üzülme, hiç ağlama
Bak hâlâ burdayız
***
Kahpe dölün soyu
Ele vermiş seni
Nice yıllar boyu
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
***
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
***
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
Kırmış kalbini
-
Biri basmış seksene
Ötekisi doksan beş
Aga böyle olmaz ki
Koca millet harcanmaz ki vay
***
Biri Arap tayfası
Ötekisi gavur mandası
Aga böyle olmaz ki
Koca millet aldanmaz ki vay
***
Biri sağdan
Biri soldan asılınca
Biri yasaya
Biri kasaya karışınca
***
Evvel zaman içinde masal olduk
Masal olduk yine
Evvel zaman içinde masal olduk
Masal olduk yine
Evvel zaman içinde masal olduk
Masal olduk yine
Evvel zaman içinde masal olduk
Masal olduk yine
***
Biri basmış seksene
Ötekisi doksan beş
Aga böyle olmaz ki
Koca millet harcanmaz ki vay
***
Biri Arap tayfası
Ötekisi gavur mandası
Aga böyle olmaz ki
Koca millet aldanmaz ki vay
***
Biri sağdan
Biri soldan asılınca
Biri yasaya
Biri kasaya karışınca
***
Evvel zaman içinde masal olduk
Masal olduk yine
Evvel zaman içinde masal olduk
Masal olduk yine
Evvel zaman içinde masal olduk
Masal olduk yine
Evvel zaman içinde masal olduk
Masal olduk yine
-
Cebim delik
Başım açık
İçim ferah
Sazım yanık
***
En güzeli
Senin olsun
En yücesi
Sana kalsın
***
Aşk olsun
Gözün doysun
***
Haykırmak için kudretin senin olsun
Kudurmak için şöhretin de olsun
Saldırmak için servetin senin olsun
Yalvarmak için Allah'ın senin olsun
***
Benim
İçimdeki aşk elimdeki saz
(Ah) Elimdeki saz içimdeki aşk
(Ah) İçimdeki aşk elimdeki saz
(Aah) Elimdeki saz yeter canıma
-
Bakma bana öyle derin
İşim olmaz senle benim
Hiç bu kadar sevilmedin
Gözlerinden okuyorum
Haberin yok ölüyorum vay
***
Sorma bana nerelisin
Ne içersin, ne giyersin?
Derdim sana derman olsun
Ben gönülden okuyorum
Haberin yok ölüyorum vay
***
Azdı yine deli gönül
Üzerine geliyorum
Geçti yine boş bi' ömür
Gözlerinden öpüyorum
Haberin yok ölüyorum vay
Haberin yok ölüyorum vay
***
Haberin yok ben ölüyorum
Sen gelirken ben gidiyorum
Dermanım yok ben ölüyorum
Ayrılırken ben içiyorum
Haberin yok ben ölüyorum
***
Haberin yok ben ölüyorum
Haberin yok ben ölüyorum
***
Haberin yok ben ölüyorum
Sen gelirken ben gidiyorum
Dermanım yok ben ölüyorum
Ayrılırken ben içiyorum
Haberin yok ben ölüyorum
-
Kendime geldim geleli dostlar
Olamam kimseye düşman
Bi şüphem yok kefenim sağlam
İçerim ben bu akşam
***
Sesleri duydum duyalı dostlar
Yola çıktım yeni baştan
Acelem yok hedefim sağlam
İçerim ben bu akşam
İçerim ben bu akşam
***
İçerim ben
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
İçerim ben
***
Sizleri gördüm göreli dostlar
Hemen her gün bana bayram
Yarınım yok sevenim sağlam
İçerim ben bu akşam
İçerim ben bu akşam
***
İçerim ben
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
İçerim ben
***
İçerim ben
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
Ben burda bu akşam
İçerim ben