Eski Köprünün Altında Şarkı Sözleri
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Duman
Eski Köprünün Altında
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Geri gel beri gel geri bebek
Gözleri sürmeli bebek
Isırır ısıtır dudakları
Islak ıslak öpmek gerek
***
Geri gel beri gel geri bebek
Saçları altın bebek
***
Isırır ısıtır bakışları
***
Dönüp dönüp bakmak gerek
Gel
***
Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek
Dünyalar güzeli biricik bebek
***
Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek
Alem yıkılsa ararım bebek
Güzel bebek
Tatlı bebek
Nazik bebek
Narin bebek
Güzel bebek
Tatlı bebek
Nazik bebek
Narin bebek
***
Geri gel beri gel geri bebek
Gözleri sürmeli bebek
Isırır ısıtır dudakları
Islak ıslak öpmek gerek
Gel
***
Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek
Dünyalar güzeli biricik bebek
Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek
Alem yıkılsa ararım bebek
Güzel bebek
Tatlı bebek
Nazik bebek
Narin bebek
Güzel bebek
Tatlı bebek
Nazik bebek
Narin bebek
***
Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek
Dünyalar güzeli biricik bebek
Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek
Alem yıkılsa ararım bebek
-
Bir adım attın karanlıktan dünyaya
Düşünmeden sattın ruhunu bir yalana
***
Bin çile çektin ömrünün her anında
Uyan dostum uyan şu tatlı rüyadan
***
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
***
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
***
Bir adım attın karanlıktan dünyaya
Düşünmeden sattın ruhunu bir yalana
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
***
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
Korkma, öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
Hadi keyfine bak, inan bana
Aldanma öbür dünyaya
Hayatı yaşa, korkma
Öbür dünyayı sorma
Hayatı yaşa
-
Denizler aştım geliyorum
Bilirsin derdim seninle
***
Yolumdan döndüm kopuyorum
Bilirsin derdim seninle
***
Denizler aştım geliyorum
İster eğlen benimle
Yüzünü bi görsem yeter
***
Yolumuz ayrı biliyorum
Ölmeden son bir defa
Belini kavrasam yeter
***
Hadi gel buluşalım
Eski köprünün altında
Kimseler görmesin
***
Mehtaba karşı uzanalım
Eski köprünün altında
Kimseler bilmesin
Kimseler duymasın
***
Denizler aştım geliyorum
Bilirsin derdim seninle
***
Yolumdan döndüm kopuyorum
Bilirsin derdim seninle
***
Denizler aştım geliyorum
İster eğlen benimle
Yüzünü bi görsem yeter
***
Yolumuz ayrı biliyorum
Ölmeden son bir defa
Belini kavrasam yeter
***
Hadi gel buluşalım
Eski köprünün altında
Kimseler görmesin
***
Mehtaba karşı uzanalım
Eski köprünün altında
Kimseler bilmesin
Kimseler duymasın
***
Hadi gel buluşalım
Eski köprünün altında
Kimseler görmesin
***
Mehtaba karşı uzanalım
Eski köprünün altında
Kimseler duymasın
Kimseler bilmesin
Kimseler duymasın
***
Hadi gel buluşalım
Eski köprünün altında
Kimseler görmesin
***
Mehtaba karşı uzanalım
Eski köprünün altında
Kimseler bilmesin
Kimseler duymasın
Kimseler görmesin
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