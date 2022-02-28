Bebek Geri gel beri gel geri bebek Gözleri sürmeli bebek Isırır ısıtır dudakları Islak ıslak öpmek gerek *** Geri gel beri gel geri bebek Saçları altın bebek *** Isırır ısıtır bakışları *** Dönüp dönüp bakmak gerek Gel *** Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek Dünyalar güzeli biricik bebek *** Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek Alem yıkılsa ararım bebek Güzel bebek Tatlı bebek Nazik bebek Narin bebek Güzel bebek Tatlı bebek Nazik bebek Narin bebek *** Geri gel beri gel geri bebek Gözleri sürmeli bebek Isırır ısıtır dudakları Islak ıslak öpmek gerek Gel *** Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek Dünyalar güzeli biricik bebek Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek Alem yıkılsa ararım bebek Güzel bebek Tatlı bebek Nazik bebek Narin bebek Güzel bebek Tatlı bebek Nazik bebek Narin bebek *** Gitme yalvarırım yalnız koyma beni bebek Dünyalar güzeli biricik bebek Hasret ateşiyle kül olmuşum ben bebek Alem yıkılsa ararım bebek

Hayatı Yaşa Bir adım attın karanlıktan dünyaya Düşünmeden sattın ruhunu bir yalana *** Bin çile çektin ömrünün her anında Uyan dostum uyan şu tatlı rüyadan *** Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa *** Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa *** Bir adım attın karanlıktan dünyaya Düşünmeden sattın ruhunu bir yalana Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa *** Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa Korkma, öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa Hadi keyfine bak, inan bana Aldanma öbür dünyaya Hayatı yaşa, korkma Öbür dünyayı sorma Hayatı yaşa